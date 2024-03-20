打卡美食｜丼丼屋期間限定吉列三文魚　率先品嘗日本最潮當紅美食

▲ 日本潮興的當紅美食，可以在香港丼丼屋食到喇。金黃香脆半生熟三文魚，口感豐富不油膩。（食店提供）

沒有時間「返鄉下」也照樣可以緊貼日本潮流！日式丼物專家丼丼屋（DONDONYA）一向專注嚴選食材製作正宗日式丼飯，是次特選人氣No.1的三文魚作為新品主角，推出近期在日本大熱的「吉列三文魚」，由即日起至5月21日於全線丼丼屋及丼丼屋×鳥開聯乘店登場，在港也能一嚐與平時常吃的吉列牛、吉列蝦截然不同的口感。

▲ 「吉列三文魚 配飯」 （配他他醬、南蠻汁及三文魚籽） 港幣$108 /「吉列三文魚 配烏冬 (冷/熱)」 （配他他醬、南蠻汁及三文魚籽） 港幣$120。（食店提供）

日本美食多不勝數，近期當地還興起了一股吉列三文魚熱潮。三文魚食法眾多，可塑性極高，一向深受港人喜愛。這款全新「吉列三文魚」，結合日式料理必不可少的「吉列」元素，先以一層薄薄的麵包糠包裹著整塊特厚三文魚刺身，以高溫炸至誘人的金黃色，精準的時間控制把三文魚炸至半生熟狀態，金黃炸衣下依然保留三文魚刺身的原有口感和海洋鮮味，一口吃到香脆外層和鮮甜彈牙的半熟三文魚，獨有口感令人上癮，更可按個人喜好加入他他醬、南蠻汁或三文魚籽，配搭多樣，勢必能吸引一眾「三文魚控」蜂擁而至！

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丼丼屋 × 鳥開

地址：九龍觀塘道418號創紀之城五期apm 6樓L6-3B舖

營業時間：上午11時30分至晚上10時 (星期一至日及公眾假期)

電話：2351 6283

編輯：葉翠華