林奕匡孖黃妍葉巧琳登THE FIRST TAKE首唱新歌　壓力爆標各有妙法減壓

▲ 三人合作得好開心。

演繹過〈高山低谷〉10周年版本後，林奕匡Phil這次帶同兩位師妹黃妍Cath及葉巧琳Mischa一同現身日本著名音樂頻道THE FIRST TAKE（TFT），三人這次更帶同最新作品〈藝術 與 科學〉登場，日本方面亦宣布，有關短片將於今日香港時間晚上9時於YouTube首播。

過去從未有海外歌手會在TFT獻唱全新作品， Phil見機會難得，就想到要寫一首好玩的作品，並找來Cath與Mischa首度合作，不過三個人音域不一，Phil於是揀了一首原本為Solo的Demo，再調校音調 (Key)，令到三個人都適合去唱，然後再由黃偉文Wyman填詞，道出男女雙方截然不同的愛情觀。

曲詞兼備，三人便埋首苦練，除了在香港時頻頻到監製Edward Chan的錄音室操練外，他們抵達日本後，亦租借當地的錄音室練習，工作人員更預備了TFT錄音室內選用的器材，好等三人熟悉操作。

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挑戰一Take過錄音

其實今次是Phil、Cath及Mischa首度合作，但已經要挑戰TFT的一Take過錄音，雖然本身份屬好友，還是要多番練習，務求練出默契，以貫徹Sony Music Artisans Never Stop的匠人精神，不論身處何地，也永不言休，以最佳姿態示人。

Mischa透露練習過程道：「我同Cath一齊唱嘅部份需要大家一齊去決定一啲Phrasing ，邊個長邊個短D 或者要斷開，大家都係一齊決定出嚟。」

▲ 三人很緊張。

各人歌唱特色

除此之外，就是三個人都有獨特的風格，今次合作，反而突出了各人的歌唱特色，Phil道：「我哋用自己最自然嘅演繹方式去唱，透過唱歌去凸顯自己個性，好似Cath柔情啲，Mischa相對就比較爽朗，我就以男性角度表達歌曲內容。」

Cath亦補充道：「因為準備時間唔算長，我哋都係用本能多過用新方法，同埋練習時Edward Chan一直喺度，我哋嘗試用唔同嘅聲線去唱，Edward聽到覺得得意，都會建議我哋錄音時可以用某種唱法。」

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不同方式減壓

三人準備充足，在旁的工作人員也盡力提點一些小禁忌，例如Phil便被提醒事前不要喝汽水，因為只會錄一次，錯過了就沒有下一次機會。

不過即使已做足準備功夫，Phil、Cath和Mischa在拍攝前一晚仍然是緊張到不得了，各人最終以不同的方式減壓。

Cath選擇留在酒店房間閉關，不見任何人兼養聲；Phil也同樣留在酒店房間裡，但卻選擇繼續練唱，聲浪更大得就連隔離房的Cath和Mischa都聽得到；Mischa則因為壓力太大，本來留在房間的她，最終決定跟同事出去食飯減壓。

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