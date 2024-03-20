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出租家人丨解釋歌名《Framily》沒串錯字　蔡一智劉偉恒揭新片與主題曲奇妙緣份

娛樂 18:01 2024/03/20

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劉偉恒（右）與蔡一智。

由劉偉恒執導，曾志偉監製及領銜主演，恬妞、陳家樂、周家怡領銜主演的《出租家人》內主題曲《Framily》，令不少人有個疑問:「到底字幕是否出錯？為何由草蜢演繹的主題曲，會名為《Framily》?」

導演劉偉恒解畫：「當日蔡一智（作曲及填詞）跟我分享這首歌時，不忘提醒我說，記得這首歌叫《Framily》，這是一個新興的詞彙，就是混合朋友（friend）與家人（family）的意思，好像電影裡幾位主角都沒有血緣關係，經歷生離死別、同哭同笑，感受可能會比跟親人更大！」

蔡一智剖白創作《Framily》的初心：「身邊有好多朋友，相處日久就像變成家人一樣，積累多年，我受了太多人的恩惠，所以好想寫一首歌去感恩；譬如蘇志威，與我沒有血緣關係，但已覺得他是我的親兄弟，另一個就是我的經理人林珊珊，我經常跟太太分享，她就像是我的親姊姊！」

出租家人丨一個原因打動曾志偉出山　劉偉恒：接戲後才知他做TVB高層

《出租家人》

奇妙的緣份

基於歌詞與電影主題配合得天衣無縫，大家都認定，《Framily》是蔡一智為《出租家人》度身訂造的主題曲，阿智與導演劉偉恒卻來個反高潮，娓娓道出這段奇妙的緣份，阿智說：「每次劉偉恒拍完一部戲，都會聯絡我先睹為快，那天他說拍了部電影叫《出租家人》，我便跟他上試片室看，發覺中間有一段畫面沒有聲音；播完後，導演說想放一首主題曲，我便回他一個奇怪的眼神，因為我剛在製作草蜢的唱片，寫了一首歌，題目跟電影有點相似，於是我問他，要不要聽一聽？」

當阿智端出手機，播出尚未完成的《Framily》，劉導演笑道：「我一邊聽、一邊雞皮疙瘩，為什麼歌詞與電影會這麼吻合?」阿智憶述：「導演從來沒有告訴我《出租家人》的任何內容，播完《Framily》這首歌，導演夫婦立即『哈利路亞』，當場祈禱起來！」

劉導演二話不說，即時要求想用《Framily》作為《出租家人》的主題曲，阿智只開出一個條件：「當時歌詞已寫了七成，請導演原諒，我不可能根據電影內容續寫餘下部分，但我都覺得有少少毛管戙，為什麼電影與歌曲的主題可以如此相似？」導演補充：「好多人看了電影後都說，阿智寫了一首這麼貼題的主題曲，我唯有又將這個故事，從頭再說一次！」

《出租家人》

曾經歷人生低谷

這些年來，在阿智與劉導演的身邊，都曾經出現過如天使般的「framily」，無條件去施予大愛，阿智回想：「九十年代，草蜢在水底拍了一個唱片封套，上水時不慎被光弄傷了眼睛，三個人失明了整整一個星期，當時我們一起住在九龍城，不想將這個處境告訴家人，讓他們擔心，那時候出現很多天使，每天早、午、晚來到我們的家，買飯盒一口一口餵我們吃，這種感覺真是難能可貴！」

劉導演也有類似感動經驗：「十幾年前，我經歷人生低谷、窮途末路，有一個好兄弟怕我有事，搬出來和我一起住，真的同住了年多時間，每天陪我傾偈，他又喜歡煮東西，又會煲湯給我喝，到現在依然很好的朋友！」

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撰文 : TOPick柴犬出動

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