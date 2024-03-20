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彩妝示範｜網紅化妝師親試MUJI化妝品　其中一樣美妝好物長期缺貨

休閒消費 18:57 2024/03/20

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MUJI化妝品究竟好用嗎？

無印良品MUJI以簡約風格、親民價錢獲得大眾喜愛，除了家品和食品大受歡迎外，MUJI的美妝品討論度亦愈來愈高，當中敏感肌化妝水、化妝棉更是大熱貨品，近日就有化妝師兼Youtuber「化妝茹」親身示範用MUJI的化妝品化全妝，並拍片跟大家分享效果。

BB霜  $98、防曬粉底霜 $98

化妝茹先用BB霜和防曬粉底霜各自化半邊臉打底，她表示作為打底，兩者的遮瑕度都很低，BB霜連鼻子側面泛紅問題也遮不了，她薄薄上了一層，感覺透薄水潤；而防曬粉底霜的質感比BB霜濃稠，但遮瑕度同樣不高，如果皮膚多遮瑕就不能用。

遮瑕膏 $58

之後化妝茹試用唇膏狀的遮瑕膏， 她選了偏橙色，因為橙色適合遮蓋她的黑眼圈，她拍質感較乾身，雖然有遮瑕度，但乾身就難推開，而且會令眼圈位置出紋。

碎粉 $98、防曬粉底 $98、碎粉餅 $98

來到定妝用的蜜粉，化妝茹買了兩款，不過她指蜜粉顯色度一般，粉質不粗不幼，屬於中等，但粉餅有點偏白。而她口中的光影粉，其實也是碎粉，不過有拋光效果，所以她拿來做光影，笑言拯救了蠟黃情況，而且光感自然，效果不錯，閃粉亦夠幼細，化出來很靚。

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胭脂 $70

至於胭脂就帶有有少少閃光效果，顏色自然得來又容易掃開，化妝茹給它不錯的評價。

眼影 $68

來到上眼影環節，化妝茹指眼影只有偏深色，她試用時，覺得很難推開，而且有點實色，她用另一種顏色做眼底陰影，就不夠顯色，最後她在化妝掃上噴玫瑰水，眼影才變得容易推開。

眼線筆 $68、睫毛液 $88、木軸眉筆 $28

化妝茹指眼線筆很粗，在手上用力畫才顯色，但用清水已可將它化開，明顯不防水。同樣不防水的還有睫毛液，她坦言質感很濕，只要眨眼就很易弄髒，所以塗上它後，要待它乾了才可眨眼，令化妝茹「O嘴」的是，只要輕輕沾水，睫毛液已甩掉，她呆了數十秒，稱第一次遇到如此容易卸掉的睫毛液；至於眉筆則是正常發揮。

便攜式睫毛夾 $38

化妝茹大選睫毛夾很好用，夾出來的眼睫毛很貼服，而且什麼眼形都適合使用！其實品牌的睫毛夾一向大獲好評，它全長58毫米，放在化妝袋不佔位，底部還貼心附有替換膠條。這支睫毛夾能夾出的睫毛彎度，就算眼頭或眼尾再細小的睫毛也能夾到，夾完不用刷睫毛膏，捲度也能維持一整天，難怪長期缺貨！

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定妝噴霧 $68、唇膏 $58

最後化妝茹噴上定妝噴霧，她笑言水珠太大粒，好像有人向她的臉部吐口水的感覺，而且她一噴，眼妝又開始溶化了；而唇膏的評價則是OK，但顯色度不高和不夠潤。

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責任編輯：李惠儀

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