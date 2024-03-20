懷孕飲食｜生冷食物是孕婦大忌？　營養師拆解3大風險：嚴重恐流產

▲ 營養師吳耀芬拆解生冷食物對孕婦的3大風險，指嚴重恐致流產。（iStock圖片）

不能吃生冷食物是長輩們常常提醒孕媽媽的懷孕禁忌之一，從營養的角度而言，到底不能吃生冷食物是否有根有據呢？事實上，主因是生冷食物可能存在細菌和寄生蟲的風險，可能對孕婦和胎兒的健康造成威脅。

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生冷食物風險｜食物中毒

生冷食物，即是生或未煮熟的食物，這些未經過高溫加熱的食物，可存在危害人體健康的微生物，如細菌、病毒和寄生蟲，例如沙門氏菌、大腸桿菌等，是高風險食物。可能引發食物中毒，常見病徵包括嘔吐、腹瀉、腹痛和發燒，對孕婦和胎兒的健康產生負面影響。

生冷食物風險｜李斯特菌

冷凍的即食食物，例如含有凍食肉類的三文治、軟雪糕和預先切開的水果，李斯特菌污染這類食物的風險較高。因為李斯特菌通常存在於自然環境，特別是泥土、植物、動物飼料和人類及動物糞便，而它的繁殖的條件在零至４５度。受感染的孕婦會把李斯特菌經血液和胎盤傳給胎兒，可能導致流產、死胎、圍產期敗血病和初生嬰兒腦膜炎。，是十分危險及嚴重的病症。

生冷食物風險｜消化不良

除此之外，由於孕婦腸胃功能較一般人較差，生冷食物也可能導致消化不良或消化道不適，如腸胃不適、脹氣等，或造成腸胃炎。嚴重可能導致體內水分及電解質失衡。

徹底煮熟食物及個人衛生要做好

選擇經過煮熱或烹調的食物，可以破壞掉潛在的細菌和寄生蟲，確保食物的安全性。大多致病菌在攝氏4度至60度可以滋生及繁殖，但細菌的繁殖速度在攝氏4度以下及攝氏60度以上會減慢，甚至停止。

烹煮生肉時，肉的中心部分須在攝氏75度烹煮至少30秒或以其他有效的時間與溫度組合來烹煮，如在攝氏65度烹煮10分鐘或攝氏70度烹煮2分鐘。

吳耀芬（Kathy）︱認可營養師（香港營養師學會）

▲ 營養師吳耀芬（Kathy）

「家營營養中心」創辦人，常出席電視報章營養專訪，及撰寫專欄文章。Kathy是中大食物及營養科學學士、港大心理輔導學碩士、認可身心語言程式學（NLP）導師和催眠治療師。她以「身營心營」為信念，幫助城市人快樂修身。

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