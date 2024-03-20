  • 20°C
香港時間 : 2024320日 (週三) 20:45
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 回南天 新手爸媽 婚後事 癌症殺手 中一面試 COLLAR 區區有好校 名校專區 高才通 會員有獎
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

懷孕飲食｜生冷食物是孕婦大忌？　營養師拆解3大風險：嚴重恐流產

新手爸媽 18:37 2024/03/20

分享：

分享：

熱門 回南天 新手爸媽 婚後事 癌症殺手 中一面試 COLLAR 區區有好校 名校專區 高才通 會員有獎

營養師吳耀芬拆解生冷食物對孕婦的3大風險，指嚴重恐致流產。（iStock圖片）

不能吃生冷食物是長輩們常常提醒孕媽媽的懷孕禁忌之一，從營養的角度而言，到底不能吃生冷食物是否有根有據呢？事實上，主因是生冷食物可能存在細菌和寄生蟲的風險，可能對孕婦和胎兒的健康造成威脅。

最新影片：

童學園
跨性別老師｜港大畢業曾寄30封求職信被拒　首位港產跨性別老師：用真誠感染學生

生冷食物風險｜食物中毒

生冷食物，即是生或未煮熟的食物，這些未經過高溫加熱的食物，可存在危害人體健康的微生物，如細菌、病毒和寄生蟲，例如沙門氏菌、大腸桿菌等，是高風險食物。可能引發食物中毒，常見病徵包括嘔吐、腹瀉、腹痛和發燒，對孕婦和胎兒的健康產生負面影響。

生冷食物風險｜李斯特菌

冷凍的即食食物，例如含有凍食肉類的三文治、軟雪糕和預先切開的水果，李斯特菌污染這類食物的風險較高。因為李斯特菌通常存在於自然環境，特別是泥土、植物、動物飼料和人類及動物糞便，而它的繁殖的條件在零至４５度。受感染的孕婦會把李斯特菌經血液和胎盤傳給胎兒，可能導致流產、死胎、圍產期敗血病和初生嬰兒腦膜炎。，是十分危險及嚴重的病症。

生冷食物風險｜消化不良

除此之外，由於孕婦腸胃功能較一般人較差，生冷食物也可能導致消化不良或消化道不適，如腸胃不適、脹氣等，或造成腸胃炎。嚴重可能導致體內水分及電解質失衡。

徹底煮熟食物及個人衛生要做好

選擇經過煮熱或烹調的食物，可以破壞掉潛在的細菌和寄生蟲，確保食物的安全性。大多致病菌在攝氏4度至60度可以滋生及繁殖，但細菌的繁殖速度在攝氏4度以下及攝氏60度以上會減慢，甚至停止。

烹煮生肉時，肉的中心部分須在攝氏75度烹煮至少30秒或以其他有效的時間與溫度組合來烹煮，如在攝氏65度烹煮10分鐘或攝氏70度烹煮2分鐘。

吳耀芬（Kathy）︱認可營養師（香港營養師學會）

營養師吳耀芬（Kathy）

「家營營養中心」創辦人，常出席電視報章營養專訪，及撰寫專欄文章。Kathy是中大食物及營養科學學士、港大心理輔導學碩士、認可身心語言程式學（NLP）導師和催眠治療師。她以「身營心營」為信念，幫助城市人快樂修身。

TOPick學生進步獎2024現正接受申請：https://tinyurl.com/progresstpartx

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick Whatsapp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

撰文 : 吳耀芬（Kathy） 香港營養師學會認可營養師

相關文章

孕婦飲食︱懷孕初期作嘔作悶？　營養師分享9招貼士舒緩孕吐【附食物推薦】
17:00 2024/03/04
孕婦飲食︱懷孕初期作嘔作悶？　營養師分享9招貼士舒緩孕吐【附食物推薦】
孕婦飲食︱懷孕如何長胎不長肉？　營養師拆解孕期各階段飲食貼士：1種營養不可缺
17:03 2024/02/23
孕婦飲食︱懷孕如何長胎不長肉？　營養師拆解孕期各階段飲食貼士：1種營養不可缺
新手媽媽︱懷孕初期症狀不只嘔吐胸痛　拆解孕婦陀B後13大身體變化【附計算預產期方法】
18:07 2024/02/19
新手媽媽︱懷孕初期症狀不只嘔吐胸痛　拆解孕婦陀B後13大身體變化【附計算預產期方法】

你可能感興趣

孕婦飲食︱懷孕初期作嘔作悶？　營養師分享9招貼士舒緩孕吐【附食物推薦】
17:00 2024/03/04
孕婦飲食︱懷孕初期作嘔作悶？　營養師分享9招貼士舒緩孕吐【附食物推薦】
孕婦飲食︱懷孕如何長胎不長肉？　營養師拆解孕期各階段飲食貼士：1種營養不可缺
17:03 2024/02/23
孕婦飲食︱懷孕如何長胎不長肉？　營養師拆解孕期各階段飲食貼士：1種營養不可缺
新手媽媽︱懷孕初期症狀不只嘔吐胸痛　拆解孕婦陀B後13大身體變化【附計算預產期方法】
18:07 2024/02/19
新手媽媽︱懷孕初期症狀不只嘔吐胸痛　拆解孕婦陀B後13大身體變化【附計算預產期方法】
懷孕 爸媽心聲 消化不良 食物中毒 李斯特菌