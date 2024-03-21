減肥大作戰｜187磅全職媽媽4個月狂減70磅　分享6大減肥心得【附7天平台期餐單】

▲ 內地一名全職媽媽用4個月時間狂減70磅，並在網上分享6招減肥秘訣。

【減肥/修身/瘦身/餐單/減肥餐/全職媽媽】減肥是不少女性的目標，奈何都市人生活繁忙，有時實在難以抽出時間做運動。內地一位全職媽媽在誕下女兒後，忙於做家務及照顧小朋友，疏於身材管理，導致體重一度高達170斤（85公斤）。後來她為了重拾自信，加上不想孩子上學後被取笑「你的媽媽很胖」，於是決心減肥，用4個月時間狂減逾60斤（30公斤），並分享5招減重秘訣。

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內地網民「江江」在社交平台小紅書上分享減肥歷程，表示自己生下女兒後當了3年全職媽媽，每日都是照顧小孩及處理家務，亦一度陷入身材焦慮。後來她看到其他媽媽生下小孩後依舊身材窈窕，心生羨慕，加上不希望女兒因為自己而在上學後被別人取笑，所以下定決心做好體重管理。

「江江」表示，自己從未服用過任何減肥藥物，而是靠個人意志、改變飲食與生活習慣等方式去減重，用4個月時間從2023年8月的170斤，減至同年12月的110斤（55公斤），最輕時更只有104.9斤（約52.5公斤）。她指自己減肥後變得更加自信，亦開始嘗試自己喜歡的衣著風格，希望可以透過自己的分享，鼓勵有同樣經歷的全職媽媽。

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她又分享以下6招減肥秘訣，指出自己一直堅持執行後成功在短時間內瘦身，供大家參考。

1. 改變飲食習慣

「江江」提到，無節制地吃是變胖的根本原因，因此想減肥便要從戒掉高熱量和高脂肪的食物開始，例如奶茶、甜品和零食等。她表示減肥不能完全不吃碳水化合物，但就建議戒吃「油炸鬼」、酸辣粉、杯麵等劣質碳水，並合理配搭飲食、多吃蔬菜。肉類方面，她就指牛肉和雞肉都可以吃，但需控制進食量。

2. 多喝水

「見字飲水」是老生常談，「江江」建議要減肥的人士養成愛喝水的習慣，盡量保持每日喝1.5升至2升水，並以溫水為佳。她表示，水本身並沒有熱量，且多喝水能夠加快身陳代謝，對減重有一定的幫助。

3. 減少捱夜

「江江」建議想要減肥的人士盡量減少捱夜，因為不睡覺的時候餓了就會想吃東西，而睡眠不足亦會令身陳代謝下降，影響減肥效果，而且捱夜對皮膚也不好。

4. 運動

減肥需以飲食及運動互相配合，「江江」就坦言自己並不喜歡運動，減肥過程中亦沒有刻意鍛鍊，但就堅持「少坐多站」，「基本上就是一整天一直在動」。她不建議體重基數高的人士剛開始減肥就進行劇烈運動，可以從普通走路開始，體重變輕後再慢慢加入其他運動。

5. 不要過分關注體重

不少減肥人士都希望盡快看見成果，因此經常磅重，甚至一天上磅數次。但「江江」就表示，減肥期間體重出現波動實屬正常，過度關注體重反而容易造成失望和焦慮，繼而影響心態。

6. 改變進食順序

「江江」建議用餐時可按照「湯／水>蔬菜>肉類>主食」的順序來進食，先喝湯減低飢餓感，湯的種類不限，以低鹽低熱量為標準；如果沒有湯，則可以選擇喝一杯水代替。然後吃蔬菜，因為蔬菜中的高纖維會讓人更快獲得飽足感。之後再吃肉，建議盡量選擇瘦肉，為身體提供蛋白質；最後才吃飯、麵等主食。

分享7天平台期飲食清單

而江江在減肥期間亦曾出現「平台期」，以下是其突破平台期的7天飲食清單：

第一日：全天只吃粟米（早餐一條，午餐一條，晚上不吃）

第二日：全天只吃雞蛋（早餐兩隻，午餐一隻，其餘時間飲水）

第三日：全天喝流質食品（一杯無糖乳酪，一杯有糖乳酪，一杯無糖椰汁，一大瓶青柑普洱，一大瓶茉莉花茶）

第四日：全天吃蝦（早餐10隻蝦，午餐10隻蝦）

第五日：全天吃牛肉，份量約1個拳頭大小（早餐黑椒牛柳炒洋蔥，午餐醬牛肉）

第六日：全天吃一餐水煮菜，用番茄炒香做湯底

第七日：全天吃6條小青瓜，青瓜乳酪做早餐

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責任編輯：羅嘉欣