【戒毒】33歲戒毒青年自組拍攝團隊宣揚禁毒　青協研究：鼓勵探索人生意義有助戒毒

▲ 青協青年違法防治中心公布研究結果，戒毒青年阿輝（左一）分享戒毒成果。（青協提供圖片）

青協進行為期3年研究發現，透過鼓勵吸毒青年探索人生意義，有助逾9成吸毒個案吸毒頻次減少，以及有助康復個案保持戒毒狀態，同時能夠顯著提升青年人生目標感、抗逆力及抗毒態度，並改善精神健康狀況及孤獨感。有成功戒毒青年參加計劃後，更確立人生方向，與志同道合的過來人組隊拍攝宣揚禁毒訊息，亦令他更堅決離毒品。

青協自2019年5月推「Project MAP生命地圖——意義中心取向抗毒教育及輔導計劃」，支援10歲至35歲青年探索人生意義和處理人際關係，以正向態度面對逆境，提升抗毒意識。計劃引入「意義中心取向模式」（Meaning-Centered Approach）理論，應用於戒毒治療及毒品預防教育工作，並與城市大學社會及行為科學系合作，共同研發本地適用的輔導工具及進行成效評估。

計劃共為2,562名一般青年及398名高危青年，提供禁毒預防教育及危機識別評估，以及預防吸毒小組等服務，並為108名吸毒或戒毒康復青年及部分吸毒者家人，提供個案輔導及支援。結果顯示，95.8%吸毒個案減少吸毒頻次、77%成功戒毒，至於戒毒康復個案中，92.6%保持戒毒狀態、沒有復吸，並有71.3%個案戒毒動機提升或保持最高。

其中33歲的阿輝在16歲時受朋輩影響開始吸毒，每天「毒不離手」，導致尿頻及有被迫害等問題，其後入住戒毒院舍成功戒除毒癮，離院後仍自願參與青協計劃，在社工協助下回顧人生、認清價值觀，並確立人生方向，探索人生意義。他發現以自身戒毒經歷教導青少年遠離毒品，十分有意義，於是運用自己的拍攝技能，與志同道合的過來人組成拍攝團隊，宣揚禁毒訊息。他獲社工推薦參與嘉許計劃並獲獎，使他更堅決遠離毒品。

此外，「高危吸毒者」及「吸毒者及戒毒康復個案」兩個組別參與計劃3個月後，對人生目標持正面想法，前者自評分數由參與前的86.87分升至90.94分，後者由86.97分升至92.58分，分數愈高代表愈覺得自己有人生目標及生活充實；後者壓力程度更明顯下降，平均分由15.78分（輕微）下跌至12.4分（正常）。

鑑於計劃成效理想，青協獲禁毒基金支持延續計劃3年，並增加創建價值活動、藝術治療訓練元素，配合醫療服務及職業訓練資助，為一般、高危吸毒、吸毒及戒毒康復青年及其家人提供多元化服務。

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責任編輯：馮琪雅