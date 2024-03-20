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回南天潮濕｜春天濕疹易反覆發作　中醫揭15種食物愈食愈痕

兒童健康 19:04 2024/03/20

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春天濕疹易反覆發作，中醫揭15種食物愈食愈痕。

【濕疹/潮濕/春天】濕疹，中醫又稱濕瘡。其發病機理以脾胃功能低下為主要關注點，故此飲食控制乃預防或治療濕疹的一大重點。

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脾胃虛弱誘發濕疹

《黃帝內經》曰：「飲入於胃，游溢精氣上輸於脾，脾氣散精，上歸於肺，通調水道，下輸膀胱，水精四布，五經並行。」從中醫角度，飲食進入胃後，飲食中的營養成分（氣、血、津液）透過脾佈散，再經過肺、膀胱等臟腑輸佈全身。若脾胃虛弱，氣、血、津液的生成及輸佈失常，便造成氣血鬱積、濕熱蘊結等問題，從而引起濕疹。食物種類直接影響脾胃功能，故必須了解哪些食物容易誘發濕疹。

小兒忌吃生冷食物

小兒臟腑嬌嫩，形氣未充，顧護脾胃必須避免進食過度刺激的食物，過度溫燥或寒涼之品亦不適合，辛辣、煎炸、生冷食物尤須忌諱。有人以為生冷食物只限雪糕、凍飲，事實上刺身、 壽司亦屬生冷食物，即使進食室溫壽司，亦不能忽視其生冷屬性。

牛肉海鮮易上火

中醫稱某些食物為發物，如蝦、蟹、牛、羊、鵝等，此等食物容易引起上火、生痰、生瘡，故不宜過量進食，小兒濕疹發作期間更應忌食發物，以防加重皮膚搔癢。

加工食物高糖水果應避開

普遍小兒喜愛的汽水、巧古力、糖果等甜食亦應少吃，過度攝取糖份容易阻礙脾胃運化，氣血運行不暢，火熱鬱積肌表而成濕疹。另外，水果雖有助小兒腸道蠕動或吸收多種維他命，但亦須留意果糖過高的水果容易助濕，如葡萄、芒果、菠蘿等，過量進食會增加患上濕疹瘡的風險。

家長為小兒主要照顧者，要防止小兒濕疹發作，切勿驕縱兒女胡亂進食，但亦不宜過度嚴厲責罵，宜以誘導的方式幫助小兒遠離容易誘發濕疹的食物。

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撰文 : 鄭芸菁 寸心中醫主理醫師

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