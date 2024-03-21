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【求才若渴】職訓局課程培訓C牌大師級電工　畢業月薪達6萬元吸引紅褲仔出身師傅報讀

社會 00:00 2024/03/21

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熱門 回南天 新手爸媽 婚後事 癌症殺手 中一面試 COLLAR 區區有好校 名校專區 高才通 會員有獎

高啟漢（左）及鍾卓輝（右）均已加入電力工程行業逾20年，期望修畢「電力工程大師級專業文憑」課程後能有更好的職場發展。（職訓局提供圖片）

近年本港科技及智慧城市迅速發展，惟電力工程業界面對人手短缺，全港持有「C牌」註冊電工（即註冊C級電業工程人員）只佔不足5%。職業訓練局（VTC）去年首辦「電力工程大師級專業文憑」課程，有助培訓管理職級電工人才，月薪可高達6萬元，首屆共有17名學生報讀。

童學園
跨性別老師｜港大畢業曾寄30封求職信被拒　首位港產跨性別老師：用真誠感染學生

香港高等教育科技學院（THEi）建造、環境及工程學系副教授吳子豪指，鑑於本港將發展多個大型基建項目，包括北部都會區，以及東部知識及科技走廊等，市場對高素質電工人員需求將不斷上升。職訓局去年開辦第2個「大師級」課程電力工程大師級專業文憑，冀為業界培養具備專業技術及管理項目能力大師傅，課程亦加入行業先進科技，實務和理論並重。畢業生如在指定單元考試取得要求分數，將被視為於機電工程署署長認可的C級電業工程人員註冊考試中取得合格。

課程兼讀制、為期2年，首屆課程共有17名學生，包括早年於本地大學修畢電機工程高級文憑後入行的鍾卓輝，他在20年前加入現職的其士（環境技術）有限公司，現已晉升至副項目經理。他指出，其所屬公司一直承接政府電力相關工程，因近年電力要求上升，有必要考取C牌，但他過去投考C牌，卻皆因考試內容和形式無從入手而失敗，雖然他可選擇修讀大學學位課程來「圓夢」，但他認為職訓局課程實用性強，較適合在職人士，期望完成課程後能為同事帶來鼓勵作用，帶動更多人持續進修，以提升競爭力。

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責任編輯：馮琪雅

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