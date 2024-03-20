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【2元乘車優惠】勞福局料2024/25年度需補貼約60.1億元　按年增5成

社會 20:59 2024/03/20

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勞福局料2024/25年度需向參與「二元乘車優惠計劃」的公共交通營辦商補貼約60.1億元。（資料圖片）

《財政預算案》提到政府會檢視「二元乘車優惠計劃」運作模式，但強調無意取消計劃或改變受惠組群。勞福局局長孫玉菡今日（20日）書面回覆質詢時透露，計劃在2023/24年度的經常開支修訂預算約為40.5億元，其中約5,000萬元為行政開支，40.0億元是政府向公共交通營辦商發還的款項，而相關款項預算開支料在2024/25年度達60.1億元，即增約5成。他強調會密切監察計劃的運作情況。

截至上月底，2023/24年度，政府已向公共交通營辦商發還約36.51億元，其中向專營巴士營辦商發還款項最多，約14.12億元，港鐵則獲發還約13.98億元。

點擊圖片放大

據勞福局數據，「二元乘車優惠計劃」自2022年3月起放寬合資格人士至涵蓋60至64歲人士後，平均每日受惠乘客人次，在不足兩年間已由2022年3月的126.9萬，增逾1倍至去年12月的272.5萬。

政府向參與計劃的公共交通營辦商發還少收車或船費收入的開支，亦由2021/22年度約13.95億元，增逾1.2倍達2022/23年約30.79億元；2023/24年度相關修訂預算開支再增近3成至40.0億元；2024/25年度更料增約5成至60.1億元。

政府向參與「二元乘車優惠計劃」的公共交通營辦商發還少收的車或船費收入所涉款額 ：

2021/2213.953億
2022/2330.788億
2023/2440.0億（修訂預算）
2024/2560.1億（預算）

勞福局局長孫玉菡指，計劃將來開支會受合資格人士人口變化、交通票價調整、參與計劃公共交通營辦商變化，及防止違規使用措施的成效等影響，強調政府會密切監察計劃運作情況。至於會否考慮就優惠設每月上限，如500元、1,000元或1,500元，他稱會考慮不同方案對控制開支增長的效益及是否實際可行等。

打擊違規情況方面，孫玉菡說在過去5年，運輸署聯同公共交通營辦商在港鐵、巴士、渡輪、街渡、小巴、電車及居民巴士進行實地監察調查，共發現1,419宗懷疑違規使用個案。而由去年6月起至上月底，運輸署聯同巴士及渡輪等，共進行約350次執法行動，查驗650條路綫及約2,360名懷疑違規人士，並轉交當中兩宗個案予警方跟進，其中1宗完成聆訊，涉案乘客被罰款約1.4萬元及須補繳少付的2,000元車資；港鐵同期向約4,260名違規人士收取附加費。

提出質詢的立法會議員陳紹雄認為當局執法工作毫無阻嚇力，需進一步加強；並建議政府直接在合資格人士樂悠咭存入一筆過資助。

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責任編輯：梁薾心

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