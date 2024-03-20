76歲「老頑童」秦煌跌倒入院　酒店獨居近期已難自理日常生活

▲ 秦煌跌傷入院！

現年76歲資深藝人「老頑童」秦煌跌倒入院！在2020年11月1日，秦煌往TVB出席《踩過界II》記者會時，卻在電視城大門突然暈倒跌在大門口，並因此令右手骨折，由4名保安人員扶上輪椅。而秦煌在去年已離開TVB。

而近年他為健康已減逾30KG，不過秦煌曾受訪表示與四個仔女關係疏離，所以近年獨居在青衣一間酒店內，而同為藝人的鄰居林偉不時照應他。

可是今日有媒體報道指秦煌日前在酒店房跌倒，於是分別致電好友、前TVB監製關永忠及鄰居林偉求助，在今午被送往瑪加烈醫院留醫。

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▲ 林偉不時照顧秦煌。

秦煌固執不肯入院

林偉向記者透露，他是在說前晚收到秦煌求救電話：「佢打畀我話跌咗喺地下，而家坐咗喺度起唔到身。」因為當時林偉未返香港，所以致電酒店大堂上門幫忙。

據悉，酒店職員一開門見秦煌坐在地下而且雙腳腫起來。之後職員扶他上床休息，可是數小時後秦煌再跌倒，當時職員建議他入醫院，可是秦煌卻堅拒。

林偉原本今午回港即往酒店，途中收到關永忠來電指已為秦煌報警，將他送入院，林偉指︰「佢今日下午送入院，又係跌咗喺地下。」

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女友沒來探望

據知秦煌近期連生活日常都已難自理，但仍堅持不向子女救助及探望。據知，他的太太莫佩雯已逝，生前曾向秦煌提出6次離婚，最後雙方以分居。

秦煌後在深圳結識了一位較他年青30年的湖南女友Mary，二人並同居，可是因他近年跌傷後行動不便無法北上，而女友Mary亦與前夫所生女兒回鄉，住在秦煌早年為她在湖南買的屋內居住。而在去年雖然已通關後，秦煌指女友Mary因要照顧女兒，未能來港探他。

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