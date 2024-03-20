【打擊毒品】行李涉藏市值400萬元大麻花　海關拘泰國返港24歲男

▲ 一名24歲本地男子涉販運大麻花被捕。 （黃傑偉攝）

海關毒品調查科昨日（19日）於香港國際機場，搗破一宗航空旅客販運大麻花案件，檢獲20公斤大麻花，市值400萬元，行動中拘捕一名24歲本地男子。

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海關毒品調查科機場調查課調查主任黃如意指，海關機場課人員，昨日透過風險評估，揀選一名由泰國入境本地男子進行行李清關，在旅客2件寄艙行李，經X光顯影下發現可疑，關員決定將行李開箱詳細檢驗，關員在行李中檢獲40包，共重20公斤大麻花，市值400萬元，關員即場拘捕男旅客，被捕男子24歲，報稱無業，承認為數萬元報酬挺而走險。

被捕男子將被控販運危險藥物罪名，將於明日（21日）在西九龍裁判法院提堂。海關會繼續透過風險評估及先進儀器，打擊販毒活動。今宗案件為10日內第4宗旅客販運毒品案件。海關提醒市民特別年青人，不要貪圖搵快錢，被販毒集團利用。

海關重申，販運危險藥物屬嚴重罪行，一經定罪可被判罰款500萬元及終生監禁。

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記者：黃傑偉