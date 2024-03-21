港人北上睇牙成趨勢  安全標準媲美私家診所  福田全新愛康健齒科  限時免費服務吸客

港人近年除了北上跨境消費，亦愛上到深圳「睇牙」，原因同樣是消費低且選擇多，即使扣除匯率，依然比香港牙醫平一大截。深圳愈來愈多牙科服務瞄準港人需要，包括昨天（3月20日）在福田口岸旁開業的愛康健裕亨口腔診所，特別為香港人提供洗牙和植牙等新張優惠，甚至還有交通津貼，加上獨立無菌手術室等高規格設施，對港人來說肯定是非常吸引的保健選擇。

福田口岸私家級數牙科診所 出關3分鐘即達

愈來愈多牙科診所進駐深圳，現在已儼如港人牙醫中心，最新有福田口岸旁、希爾頓歡朋酒店地下的「愛康健裕亨口腔診所」，距離關口只有3分鐘步程，地點極為便利。診所在日前舉行揭幕儀式，內裡裝潢簡潔明亮，候診室舒適寬敞，手術室更採用獨立無菌設計，安全標準絕對不輸香港私家牙科診所。除了設備完善，醫護質素亦達專業水平，該區愛康健牙科診所更由口腔種植科博士劉鑫醫生主理，他已獨立完成近萬宗植牙及修復個案，同時任大學副教授，專業質素有保證。

▲ 愛康健裕亨口腔診所位置便利，出關後步行3分鐘即達，方便港人就診。

▲ 診所設計明亮舒適，不似香港屋邨牙科診所般空間狹窄。

▲ 診所設置了獨立無菌手術室，安全標準比很多香港診所都要高。

開業限定 長者免費拔除鬆牙 成人小童同享優惠

香港牙科醫療服務不足，公立牙齒服務供應尤其緊張，早前一項調查更有超過九成受訪者表示本地牙科醫療費用高昂，檢查、洗牙動輒數百元，植牙更要上萬元，深圳診所提供的同類服務價格卻不到一半。香港政府為減輕本地醫療系統壓力、配合灣區安老政策，近年推出了不少支援項目，例如「長者醫療券大灣區試點計劃」上月便將深圳愛康健口腔醫院納入參與名單，長老北上亦可使用醫療券享用價廉物美的牙科服務，醫療券也不用一下就花光。

為吸引港人使用服務，愛康健裕亨口腔診所推出了一系列開業優惠，只要在4月內消費即可享受以下限時優惠：

・65歲長者：送植牙CT拍片檢查、免費鬆牙拔除服務

・超聲波洗牙88元/次

・專業菌斑導向超聲波洗牙 168元/次

・智慧齒拔除 減300元/顆

・箍牙免費送CT拍片檢查

・兒童：送全口塗氟𝟮次、補牙𝟮顆

・韓國種植牙4,500元起

・瑞士種植牙6,500元起

診所價格公開，無隱藏收費，亦可透過網站或WhatsApp預約和查詢，令客人更容易預算支出，自然能安心北上護理牙齒。

愛康健裕亨口腔診所

地址：深圳市福田區福田街道漁農社區裕亨路38號裕亨花園裕亨大廈103

營業時間：9:00-18:00

查詢電話：6933 8128

WhatsApp預約：bit.ly/聯絡愛康健福田新店

網上預約：ckjhk.com

（資料由客戶提供）