白色花海︱白色花海裝置被嘲似靈堂 東九文化中心連夜用綠色帆布圍封

▲ 東九龍文化中心白色花海裝置被嘲似靈堂，昨連夜用綠色帆布圍封。

【東九龍文化中心/東九文化中心/白色玫瑰花海】位於九龍灣地鐵站外的東九文化中心，公眾空間外面的樓梯近日設置大片白色LED玫瑰花海，原意是吸引市民打卡，卻被網民嘲笑似靈堂，更形容在大片的白色玫瑰花海中感覺很平靜。TOPick記者今早到場直擊，大片白色玫瑰花海已被綠色的帆布全部遮蓋並拉上圍封，原因未明，更有專門前往打卡的市民驚訝地表示「咁快玩完？」

東九文化中心近日出現新地標，公眾空間的長樓梯被放上藝術裝置，樓梯間出現大片的白色LED玫瑰花，一枝枝白色玫瑰用細長鐵枝撐起並連接電線，然後放在不同的樓梯階梯上，用高度落差形成一層層白色花海。不過，構思浪漫的白色玫瑰花海，整整齊齊地放在空曠曠的樓梯上卻比較奇特。

白花裝置被嘲似靈堂

白色玫瑰花海自昨日被網民拍攝後放在互聯網後引發網民熱議，有網民形容大片的白色花海卻令人感覺似靈堂的白花裝置，直指「大吉利是」，更有網民形容臨近清明節很應景。入夜後，有網民拍攝到白色的玫瑰花海變成藍色，形容氣氛更顯詭異。

東九龍文化中心已圍封

TOPick記者今早到場，卻見到白色花海已被綠色的帆布遮蓋得密密實實，周圍更拉起封鎖綫阻止市民靠近，未知原因。雖然花海被帆布厚厚地遮蓋，卻不影響市民駐足打卡，更有市民一邊拍攝一邊大聲笑言「唔係卦，咁快就玩完？」

▲ 東九文化中心外面的白色花海已被帆布遮蓋。（TOPick記者攝）

東九龍文化中心白色花海26日起展出

其實東九文化中心的白色花海打卡裝置，是去年《施政報告》中提出由民政事務總署向18區額外撥款100萬元支持各區設置打卡地標的措施，這片白色的玫瑰花海是由觀塘區議會推出，原本預定3月22日完成裝置，3月26日起展出約3個月。

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