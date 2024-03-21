血栓性痔瘡｜肛門也會中風？提防血栓性痔瘡突襲 避免如廁玩手機告別痔瘡劇痛

痔瘡令人尷尬又苦惱。萬一惡化至急性血栓性痔瘡，強烈的脹痛感更令人難以忍受，部分病人更需透過口服消腫藥物甚至手術，才能紓緩痛楚。有醫生提醒，應避免如廁期間長期玩手機，以降低出現痔瘡以至急性血栓性痔瘡的風險。

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避免如廁玩手機告別痔瘡劇痛

港怡醫院外科顧問醫生梁力恆解釋，當肛門的血管鬆弛及老化，便有機會形成痔瘡，部分痔瘡會垂脫、痕癢以至疼痛不適。當血管進一步老化，便會因為血液流速變慢而容易形成血塊堵塞血管，並增加血管的壓力，繼而引發劇痛。

「尤其當痔瘡突出在肛門括約肌外面，當括約肌用力和收緊時，痔瘡內血管的壓力便會隨之而急升，加上血塊造成炎症反應，便會形成急性血栓性痔瘡。」梁醫生指出，這類血栓性痔瘡較一般痔瘡腫脹，且出現在黏膜較薄的地方，常伴有黑色血塊。患者往往痛至坐立不安，無法入睡。發病原理和缺血性中風有相似之處，同樣源自血管被血栓阻塞。

降低靜脈張力的口服藥物 助血管收縮

梁醫生續指，會根據病況決定治療方法，如果血栓性痔瘡發作至求診時間少於72小時，痔瘡體積較大，而且劇痛難擋，採用傳統開放式手術切除，有助迅速止痛及減少復發機會。不過，若病發時間已超過72小時，亦即痛楚巔峰期已過且痔瘡體積較小，因手術引起的痛楚可能會比痔瘡本身的痛楚更大，就此情況，醫生會傾向進行保守治療，例如會使用治療痔瘡的口服藥物來紓緩症狀。

藥物治療包括使用降低靜脈張力的口服藥物，讓血管收縮及血塊慢慢融化，同時亦會配合軟便劑等藥物，減少對患者生活質素的影響。康復後，患者亦可考慮進行痔瘡結紮手術，把痔瘡縮小。

血栓性痔瘡高危一族，包括患有便秘卻需久坐的人士、孕婦、進行舉重等需要長時間用力的運動員，以及因連續腹瀉而對肛門造成刺激的病人等。

暖水浸浴 紓緩病徵

35歲的孕婦姚女士（化名），本身患有痔瘡垂脫。距離預產期3周前，肛門突然劇痛難擋，確診為急性血栓性痔瘡，腫脹大小如成年人兩節手指，嚴重打亂生活和作息。由於懷孕不適宜全身麻醉，她的主診醫生於血栓性痔瘡最薄處挑出血塊，讓痛楚消退。待她產下嬰兒後，透過暖水浸浴等方法，症狀得以逐步緩解。

梁醫生說，暖水浸浴十至十五分鐘，有助改善血液循環，以及預防血栓性痔瘡。萬一血栓性痔瘡發作，卻未能即時求醫，暖水浸浴也有助紓緩病徵。然而要長遠避免病情復發，患者需改善便秘問題，以及戒掉如廁時玩手機的習慣。因為長期坐在座廁上，大便時間用力太久，長時間擠壓肛門的靜脈，便會間接增加生痔瘡的風險，假如再配合其他發病誘因，便有機會引發血栓性痔瘡。

梁醫生提醒，痔瘡及急性血栓性痔瘡有多種不同的治療方案，各有不同成效及副作用，患者如有疑問，應向其主診醫生查詢。

▲ 港怡醫院外科顧問醫生梁力恆

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