  • 20°C
香港時間 : 2024321日 (週四) 10:17
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 回南天 新手爸媽 婚後事 癌症殺手 中一面試 COLLAR 區區有好校 名校專區 高才通 會員有獎
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

血栓性痔瘡｜肛門也會中風？提防血栓性痔瘡突襲 避免如廁玩手機告別痔瘡劇痛

醫健人物 09:56 2024/03/21

分享：

分享：

熱門 回南天 新手爸媽 婚後事 癌症殺手 中一面試 COLLAR 區區有好校 名校專區 高才通 會員有獎

痔瘡令人尷尬又苦惱。萬一惡化至急性血栓性痔瘡，強烈的脹痛感更令人難以忍受，部分病人更需透過口服消腫藥物甚至手術，才能紓緩痛楚。有醫生提醒，應避免如廁期間長期玩手機，以降低出現痔瘡以至急性血栓性痔瘡的風險。

最新影片：

Sick問識答
【Sick問識答】血糖高企恐誘「糖尿腎」？醫生拆解3大藥物風險+控制方法

避免如廁玩手機告別痔瘡劇痛

港怡醫院外科顧問醫生梁力恆解釋，當肛門的血管鬆弛及老化，便有機會形成痔瘡，部分痔瘡會垂脫、痕癢以至疼痛不適。當血管進一步老化，便會因為血液流速變慢而容易形成血塊堵塞血管，並增加血管的壓力，繼而引發劇痛。

「尤其當痔瘡突出在肛門括約肌外面，當括約肌用力和收緊時，痔瘡內血管的壓力便會隨之而急升，加上血塊造成炎症反應，便會形成急性血栓性痔瘡。」梁醫生指出，這類血栓性痔瘡較一般痔瘡腫脹，且出現在黏膜較薄的地方，常伴有黑色血塊。患者往往痛至坐立不安，無法入睡。發病原理和缺血性中風有相似之處，同樣源自血管被血栓阻塞。

降低靜脈張力的口服藥物  助血管收縮

梁醫生續指，會根據病況決定治療方法，如果血栓性痔瘡發作至求診時間少於72小時，痔瘡體積較大，而且劇痛難擋，採用傳統開放式手術切除，有助迅速止痛及減少復發機會。不過，若病發時間已超過72小時，亦即痛楚巔峰期已過且痔瘡體積較小，因手術引起的痛楚可能會比痔瘡本身的痛楚更大，就此情況，醫生會傾向進行保守治療，例如會使用治療痔瘡的口服藥物來紓緩症狀。

藥物治療包括使用降低靜脈張力的口服藥物，讓血管收縮及血塊慢慢融化，同時亦會配合軟便劑等藥物，減少對患者生活質素的影響。康復後，患者亦可考慮進行痔瘡結紮手術，把痔瘡縮小。

血栓性痔瘡高危一族，包括患有便秘卻需久坐的人士、孕婦、進行舉重等需要長時間用力的運動員，以及因連續腹瀉而對肛門造成刺激的病人等。

暖水浸浴  紓緩病徵

35歲的孕婦姚女士（化名），本身患有痔瘡垂脫。距離預產期3周前，肛門突然劇痛難擋，確診為急性血栓性痔瘡，腫脹大小如成年人兩節手指，嚴重打亂生活和作息。由於懷孕不適宜全身麻醉，她的主診醫生於血栓性痔瘡最薄處挑出血塊，讓痛楚消退。待她產下嬰兒後，透過暖水浸浴等方法，症狀得以逐步緩解。

梁醫生說，暖水浸浴十至十五分鐘，有助改善血液循環，以及預防血栓性痔瘡。萬一血栓性痔瘡發作，卻未能即時求醫，暖水浸浴也有助紓緩病徵。然而要長遠避免病情復發，患者需改善便秘問題，以及戒掉如廁時玩手機的習慣。因為長期坐在座廁上，大便時間用力太久，長時間擠壓肛門的靜脈，便會間接增加生痔瘡的風險，假如再配合其他發病誘因，便有機會引發血栓性痔瘡。

梁醫生提醒，痔瘡及急性血栓性痔瘡有多種不同的治療方案，各有不同成效及副作用，患者如有疑問，應向其主診醫生查詢。

港怡醫院外科顧問醫生梁力恆

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick Whatsapp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

撰文 : 梁力恆 港怡醫院外科顧問醫生

健康問題 網絡熱話 痔瘡 治療 便秘