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秦煌入院丨「老頑童」秦煌兩度跌倒拒入院　林偉呼籲秦家子女探望：因為醫療上嘅決定

娛樂 10:11 2024/03/21

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「老頑童」秦煌入院　林偉呼籲秦家子女探望。

現年76歲資深演員「老頑童」秦煌於入住的酒店兩度跌倒，昨午被送往瑪加烈醫院治理，秦煌友好林偉返港即趕往探望，林偉更透過媒體公開呼籲子女往醫院探望秦煌。

曾兩度跌倒拒入院

林偉跟媒體透露帶了少許日用品予秦煌，更稱對方雙腳很腫，加上腳趾有點爛肉，身形又臃腫，惟他強調秦煌神志清醒，只是有點驚慌致口震震。

原來大前晚秦煌已跌倒兩次，原本酒店職員建議送院，秦煌卻拒絕入院檢查，林偉表示前日（3月19日）聯絡不到秦煌，及至昨日才知悉秦煌已入院。

76歲「老頑童」秦煌跌倒入院　酒店獨居近期已難自理日常生活

林偉不時照顧秦煌。（取自微博）

老頑童丨秦煌有位年輕30年內地情人　大讚女友照顧周到不離不棄

跟子女關係疏離

秦煌與四名仔女關係疏離，因而近年獨居青衣一間酒店內，儘管日常生活已難自理，仍堅持不向子女救助。

由於今次涉及醫療上的決定，醫院需要跟秦煌家屬商量，故此秦煌將女兒的電話號碼交給林偉，可惜林偉說一直聯絡不到對方仔女。

林偉對媒體稱希望秦家仔女看到報導後，可以前往醫院探望爸爸，林偉續說跟秦煌仔女不認識，他只好留言等對方回覆，可惜致電3天依然未有人接聽，連醫生也曾致電秦煌仔女。

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擁有肥嘟嘟身型的秦煌過往先後因跌倒而入院，2008年7月，秦煌於長洲搭船時，由於飲醉酒而跌落海，頭部受創致昏迷，情況曾一度嚴重，幸而留院7日後康復出院。

及至2020年11月，秦煌往電視城出席《踩過界II》記者會時，在電視城門外突然暈眩兼跌倒，導致右手骨折，由4名保安人員扶上輪椅兼送院。2021年，秦煌因身體不適往醫院求醫，為健康著想，秦煌早前已減逾66磅。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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