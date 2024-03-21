MIRROR成員︱柳應廷被爆早已融入緋聞女友圈子　Jer與Coey達「見家長」地步

▲ MIRROR成員柳應廷（Jer）又被爆料！

MIRROR成員柳應廷（Jer）早前被爆在英國期間用IG「撩」性感KOL，其後他回港受訪時說：「下次會小心，唔敢亂講嘢」，而Jer似乎是背著「插畫界陳嘉倩」Coey Ho識女仔！

事關有人向傳媒「爆相」，大爆Jer、Coey的「戀愛事」！

MIRROR成員｜Jer赴英睇波兼用IG𥄫女仔？ 柳應廷疑IG用真身回應性感KOL

柳應廷被爆早已融入Coey圈子

爆料者指自己早前接連在西貢遇見Jer、Coey，疑似Jer的男子與Coey、一群友人開心聚會！

而爆料者又表示，另一張相是攝於農曆年三十晚，就是Jer在Coey家中低頭搖骰，Coey默默地伴在Jer的身旁。

Jer在Coey家中吃圑年飯，發展至「見家長」，似乎關係相當甜蜜！

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甜蜜遊日兼同居？

在去年10月22日，有媒體報道指有人爆料指Jer與Coey拍拖。爆料者更言之鑿鑿指，Jer與Coey在9月19日至24日遊日拍拖。

爆料者卻未能提供相片之類實際證據，但是Jer當時的一段時間的確似不在香港，因為呂爵安（Edan）、李駿傑（Jeremy）、邱士縉（Stanley）往戲曲中心捧隊友陳瑞輝（Frankie）主演舞台劇《大象的告別式》場，可是Jer卻沒有同行。

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另外，又指Jer在他7月舉行個唱的尾場時，貌似Coey的和Jer的家人齊坐同一行，反映關係不簡單。而且Coey的美食插畫IG帳戶內，當中繪圖有幾張與Jer的Cafe「根」有關。

甚至於有指Jer已與Coey同居過二人世界，不過爆料者聲稱Coey一腳踏兩船還另有「神秘男友」，但此指控卻沒有實際證據。

在去年11月1日的MIRROR 5周年活動上，Jer受訪時回應指只是緋聞、女方亦沒有坐過其座駕。

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