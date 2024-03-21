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正能量︱產檢有先天疾病爸媽不忍墮胎 BB熬過多次手術住院2年健康出院

育兒資訊 12:01 2024/03/21

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BB熬過多次手術，終於健康出院。

每個新生命都是來之不易，台灣有婦產科醫生分享了令人感動的故事，他在兩年前接診了一名孕婦，產檢時胎兒發現有兩個先天性疾病，很多醫生都勸說孕婦放棄，但她選擇生下BB並由他親自接生，BB出生後接受了手術並在醫院住了頗長時間，最後健康出院，令他感嘆BB很有福氣，「找對了父母來投胎。」

台灣婦產科醫生施景中近日在個人facebook上分享了感人的故事，他指幾天前被獲邀到兒科病房參加一個特別的生日派對，而生日派對的小主人翁是他兩年前負責接生的孩子。施景中醫生回憶他與小主人翁的故事，原來當年小主人翁的媽媽來求診，產檢時發現胎兒有兩個先天性疾病，他們已經向多個醫生求診都叫他們放棄，但最後她們選擇生下他。

寶寶有兩個先天疾病，都不是小的問題。平常有的孕婦，只要胎兒有其中一個問題，可能就會考慮放棄了，何況兩個問題加起來、變數會更多。

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兩年前，施景中醫生負責接生，BB出生後馬上住進新生兒加護病房，一個月後因為心臟問題接受手術，入住外科加護病房半年多，後來又回到加護病房，總共在台大加護病房待了14個月，他曾經後悔自己沒有狠心勸說BB的爸媽放棄。

當寶寶一歲大的時候，我還在兒童醫院的電梯碰到媽媽，對於寶寶仍然住院，其實我很心疼，然後也有點後悔、當時自己是不是應該狠下心來叫她們放手？

他更加直言，當時連ICU的醫生都覺得BB可能無法順利出院，或者要尋求其他醫療機構接手照顧，但BB生命力強大，關關難過關關過，現在只剩下氣管造口，可以順利出院回家。

施景中更透露，BB的爸爸是個成功的企業家，爸爸媽媽更在生日派對上特別向他表示道謝，

我趕快說：「不是不是，我的態度是中立的。這是寶寶自己的福氣，找對了父母來投胎。」

最令他感動的是，寶寶今天一度一直捉住他的手不放，他覺得兩個人大概是上輩子有緣。

其實他應該是對我沒有印象，我只有在出生那一刻碰見過他。大概是上輩子有緣的人吧？

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