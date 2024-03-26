考試心得︱從不補習考入頂尖大學　學霸男生靠1項運動培養專注力

▲ 從不補習考入頂尖大學，學霸男生靠1項運動培養專注力。（iStock圖片）

不少人為入讀心儀大學絞盡腦汁，但除了靠實力，還需要訓練專注力溫習。台灣一名高中生多年來參加游泳校隊，訓練個人集中力，學習在有限時間內吸收更多知識，最後他沒有上任何補習班，成功考入世界百強大學之一台灣大學電機工程學系。

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由台灣各高中向當地大學推薦，成績優秀的學生入讀著名學系的「大學繁星推薦入學」方法日前放榜，其中桃園市一所私立學校復旦高中，經繁星推薦等方法共有21人獲大學錄取，入讀學科包括中醫、藥學。

▲ 阮豐翗（左一）表示，參加游泳可以培養個人專注力訓練。（網上圖片）

當中，成績一向彪炳的阮豐翗，以英、數及自然科滿分，總分59分成功考入「QS世界百強大學」台灣大學電機工程學系。他表示，三年前以極佳的成績入讀復旦高中，曾多次參加奧林匹亞競賽，了解自己的能力，數學、生物、化學科成績尤其出眾，他更加入程式設計班，「中學時期已立志成為一名工程師，因此很早已接觸工程科項目」。

他坦言，沒有上任何的補習班，亦沒有挑燈夜讀，只跟隨老師的教學方法，上課認真聽講和溫書，遇到困難大膽向老師請教，但究竟他透過甚麼方法讓自己專心學習，「中學有參加游泳校隊，培養自己的體育專長，更重要的是幫助個人專注力的訓練，學習在有限時間內吸收更多知識」。

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責任編輯：王明芳