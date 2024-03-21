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李嘉誠幼子丨李澤楷疑有新戀情？ 在新加坡與神秘女子約會

娛樂 11:46 2024/03/21

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李澤楷有新戀情？

「小小超」李澤楷向來親民友善，每次出巡必定成為眾人焦點。早前他在英國一間六星級酒店內的餐廳被一名女網友「野生捕獲」。從片中所見，李澤楷身旁沒有任何保鏢護航，女網友主動上前跟李澤楷談話，二人更一起合照。

李嘉誠幼子丨李澤楷英國出行零保鏢護航遭「抄牌」　女網民搭訕親民互動獲激讚

與神秘女子約會

近日再有網民在新加坡偶遇李澤楷，見他打扮輕便，沒有戴眼鏡，一臉輕鬆與一位神秘女子飲咖啡。

該女子留有金色長髮，同樣打扮隨意，不過只能見到其背影，估計是李澤楷的女友人，而當時他身邊亦沒有保鑣隨行。

李澤楷在新加坡被捕獲。

感情狀況成謎

其實李澤楷在2021年傳與2015年港姐季軍郭嘉文分手，二人一直沒有回應傳聞，隨即男方的感情狀況一直成謎。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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