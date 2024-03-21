長者跌倒丨76歲秦煌獨居青衣酒店兩度跌倒腳腫兼爛肉　醫生拆解長者常跌原因+防跌5招

【秦煌/老頑童/跌倒/老人防跌/肌少症】早有多次跌倒前科，現年76歲的資深藝人秦煌昨日（20日）再於獨居的酒店房間內跌倒。由於未能自行站立，於是秦煌馬上致電多名藝人好友求助，而監製關永忠知悉其情況後，已馬上為他報警，目前他正在瑪加烈醫院留醫。有老人科專科醫生便指出，隨著年紀增長，長者的肌肉流失問題會越趨嚴重，令跌倒骨折風險增加，建議透過飲食及運動方案改善情況。

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秦煌長期租住青衣一間酒店房，並於短時間內數度跌倒。當時已驚動不在香港的藝人好友林偉，為他致電酒店大堂職員求助。豈料當職員扶起秦煌上床休息不久，秦煌卻再次跌倒，監製關永忠知悉其情況後，馬上為他報警，他亦因此最終被送到瑪加烈醫院。

剛回港的林偉今日（21日）向傳媒透露秦煌目前的情況，指探望對方時見對方雙腳很腫，腳趾有點爛肉，因為身體過重，行動非常不便，慶幸目前神志清醒，惟有點驚慌兼口震震。林偉又公開呼籲，希望其子女探望父親，因為涉及醫療上的決定，醫院需要跟秦煌家屬商量。

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多次跌倒前科

事實上，身型肥胖的秦煌早有多次跌倒前科，2008年7月，秦煌於長洲搭船時，由於飲醉酒而跌落海，頭部受創致昏迷，情況曾一度嚴重，幸而留院7日後康復出院；及至2020年11月，秦煌往電視城出席《踩過界II》記者會時，在電視城門外突然暈眩兼跌倒，導致右手骨折，由4名保安人員扶上輪椅兼送院。2021年，秦煌因身體不適往醫院求醫，為健康著想，秦煌早前已減逾66磅。

長者常跌或與1病有關

老人科專科醫生葉衛民指出，肌少症是指全身廣泛性骨骼肌纖維體積及數量（質量）減少，骨骼肌力量下降、功能減退。隨著年紀增長，長者的肌肉流失問題會越趨嚴重，除了行動變得緩慢，需要用拐杖輔助，可能連洗澡、煮飯也感到吃力，影響生活質素，更嚴重是可能導致骨折。他補充，長者必須同時配合運動，方能走出肌少症的惡性循環，例如太極及散步，是簡單而有效的運動，可保持健康及活力，最重要是保持恆心，畢竟這是一項長期管理健康的任務，必須持之以恆。

長者防跌5招

對於跌倒受傷，甚至致死的情況，本港衞生署於2018年9月至2019年7月訪問了逾1.4萬人，了解他們受訪前1年內損傷經歷，發現跌倒是最常見的非故意損傷，佔所有損傷事件的39.4%。

長者為其中一個最常見的易跌倒族群，有61.8%跌倒傷者為65至74歲長者、88.6%為75歲或以上長者。調查亦發現，在65歲或以上人士中，有長期功能障礙者的跌倒比率，顯著較沒有者高10.2%；跌倒比率更隨所患慢性病數目增加而遞升。

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責任編輯：羅嘉欣