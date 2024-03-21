昔日女神丨上載危站露台片段惹網民擔心　林雅詩放負疑受情困：快窒息了

▲ 林雅詩於社交平台放負！

港姐出身、曾拍過多套三級片一度獲封「宅男女神」的林雅詩（Grace），兩年多前移居英國，日前她於抖音上一載短片，林雅詩從高空向下拍攝，當時的她似站在露台或𥦬邊。

林雅詩撰文：「快窒息了！也想係時候想唞一唞！開心只能自己安排，錯唔錯的安排，結果兩敗俱傷！失敗的我！妖！好Ｘ唔開心！不再要下一次！白癡！」字裡行間看出她心情極差。

▲ 林雅詩疑似回流香港。

最新影片推介：譚凱琪專訪

香港小姐丨林雅詩移英後呻難搵工 見30份工沒回音打擊自信：好灰！

疑似受情困：女人只會唔開心

難怪網民們擔心林雅詩看不開做錯事，紛紛留言安慰：「萬事都有解決的辦法，開心又係一日唔開心又係一日，點解唔可以開開心心呢，永遠相信明天會更好，千萬別灰心呀」以及「雅詩姐不去想不開心的事情，不要讓不開心的事壓抑自己」

另外某網民指拍攝地點為馬鞍山，未知林雅詩是否已回流香港！

翻看林雅詩的社交媒體，一星期前她上載浸泡泡浴的照片兼寫道：「女神節快樂，男朋友的視覺」似乎她正在蜜運中。惟四日前，林雅詩發帖文「放負」，她寫道：「女人真的可以變女王嗎??唔可以，女人只會唔開心，流眼淚，痛苦，清醒一下！」看來林雅詩疑為情所困。

▼ 點擊圖片放大 +9 +8

【香港小姐】落選港姐林雅詩情路坎坷遭 曾受前夫家暴+遭男友偷食

單親媽情路崎嶇

46歲的林雅詩情路坎坷，2005年與拍拖3年的富商溫文英奉子結婚，惟二人於2015年離婚，當時男方被拍到與人妻當街熱吻，更傳出林雅詩遭受家暴，離婚後她母兼父職照顧兒子。

之後，林雅詩與經理人馬天樂相戀，惟於2020年爆出男方背著她跟女助手有染，兩人更育有一子，飽受情傷的林雅詩後來帶同兒子移民英國。

去年11月，林雅詩呻移英後難搵工 見了30份工也沒有回音，直言自信被打擊。

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick Whatsapp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5