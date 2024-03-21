  • 23°C
香港時間 : 2024321日 (週四) 12:20
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 回南天 新手爸媽 婚後事 癌症殺手 中一面試 COLLAR 區區有好校 名校專區 高才通 會員有獎
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

昔日女神丨上載危站露台片段惹網民擔心　林雅詩放負疑受情困：快窒息了

娛樂 11:34 2024/03/21

分享：

分享：

熱門 回南天 新手爸媽 婚後事 癌症殺手 中一面試 COLLAR 區區有好校 名校專區 高才通 會員有獎

林雅詩於社交平台放負！

港姐出身、曾拍過多套三級片一度獲封「宅男女神」的林雅詩（Grace），兩年多前移居英國，日前她於抖音上一載短片，林雅詩從高空向下拍攝，當時的她似站在露台或𥦬邊。

林雅詩撰文：「快窒息了！也想係時候想唞一唞！開心只能自己安排，錯唔錯的安排，結果兩敗俱傷！失敗的我！妖！好Ｘ唔開心！不再要下一次！白癡！」字裡行間看出她心情極差。

林雅詩疑似回流香港。

最新影片推介：譚凱琪專訪

TOPick柴犬追星
我都係爸媽丨譚凱琪大讚老公神隊友包辦夜奶 談及將來老了有女兒拖實即爆喊

香港小姐丨林雅詩移英後呻難搵工　見30份工沒回音打擊自信：好灰！

疑似受情困：女人只會唔開心

難怪網民們擔心林雅詩看不開做錯事，紛紛留言安慰：「萬事都有解決的辦法，開心又係一日唔開心又係一日，點解唔可以開開心心呢，永遠相信明天會更好，千萬別灰心呀」以及「雅詩姐不去想不開心的事情，不要讓不開心的事壓抑自己」

另外某網民指拍攝地點為馬鞍山，未知林雅詩是否已回流香港！

翻看林雅詩的社交媒體，一星期前她上載浸泡泡浴的照片兼寫道：「女神節快樂，男朋友的視覺」似乎她正在蜜運中。惟四日前，林雅詩發帖文「放負」，她寫道：「女人真的可以變女王嗎??唔可以，女人只會唔開心，流眼淚，痛苦，清醒一下！」看來林雅詩疑為情所困。

點擊圖片放大
+9
+8

【香港小姐】落選港姐林雅詩情路坎坷遭　曾受前夫家暴+遭男友偷食

單親媽情路崎嶇

46歲的林雅詩情路坎坷，2005年與拍拖3年的富商溫文英奉子結婚，惟二人於2015年離婚，當時男方被拍到與人妻當街熱吻，更傳出林雅詩遭受家暴，離婚後她母兼父職照顧兒子。

之後，林雅詩與經理人馬天樂相戀，惟於2020年爆出男方背著她跟女助手有染，兩人更育有一子，飽受情傷的林雅詩後來帶同兒子移民英國。

去年11月，林雅詩呻移英後難搵工　見了30份工也沒有回音，直言自信被打擊。

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick Whatsapp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【昔日女神】朱寶意息影26年依然保養得宜　女兒入行當模特兒成品牌寵兒
11:39 2023/07/27
【昔日女神】朱寶意息影26年依然保養得宜　女兒入行當模特兒成品牌寵兒
【金牌經理人】霍汶希女兒獲甘比贈手工鈎織品　Mani曾感生女令人生完整
11:21 2023/10/08
【金牌經理人】霍汶希女兒獲甘比贈手工鈎織品　Mani曾感生女令人生完整
栢芝細仔丨張栢芝為Marcus慶祝5歲生日　孻仔似媽媽活潑樣貌激罕曝光
10:28 2023/11/20
栢芝細仔丨張栢芝為Marcus慶祝5歲生日　孻仔似媽媽活潑樣貌激罕曝光

你可能感興趣

【昔日女神】朱寶意息影26年依然保養得宜　女兒入行當模特兒成品牌寵兒
11:39 2023/07/27
【昔日女神】朱寶意息影26年依然保養得宜　女兒入行當模特兒成品牌寵兒
【金牌經理人】霍汶希女兒獲甘比贈手工鈎織品　Mani曾感生女令人生完整
11:21 2023/10/08
【金牌經理人】霍汶希女兒獲甘比贈手工鈎織品　Mani曾感生女令人生完整
栢芝細仔丨張栢芝為Marcus慶祝5歲生日　孻仔似媽媽活潑樣貌激罕曝光
10:28 2023/11/20
栢芝細仔丨張栢芝為Marcus慶祝5歲生日　孻仔似媽媽活潑樣貌激罕曝光
林雅詩 演員 香港小姐 娛樂行業 網絡熱話 移民 英國 抖音