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洗腎危機｜男子食生炒菠菜釀急性腎損傷　醫生示警2類人需小心

醫生診症室 12:09 2024/03/21

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浙江寧波一名60歲男子吃了一盤生炒菠菜，結果患上急性腎損傷需洗腎保命。

【菠菜/腎功能/腎損傷/洗腎/草酸】所謂「病從口入」，如本身患有長期病，在飲食方面更應小心。內地一名60歲男子本身患有慢性腎病，近日吃了一盤生炒菠菜後持續感到不適，求醫後結果發現患上急性腎損傷，餘生需靠洗腎保命。對此，醫生就指出菠菜屬高草酸食物，並提醒2類人需格外留意，平日減少進食。

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綜合內地媒體報道，浙江寧波60歲的李先生（化名）不久前因全身乏力、腎功能異常而到寧波市第二醫院腎內科求醫。入院前一周，他因為莫名感到全身無力、胃口欠佳，以及噁心嘔吐等症狀而到當地醫院進行檢查，發現其血肌酸酐異常增高，達900多（正常值為100以內），診斷為急性腎損傷。

報道指出，李先生本身患有慢性腎病，但病情一直穩定，發病前複診時，腎功能都在正常範圍，亦沒有服用特殊藥物，因此對情況感到十分不解。於是醫生為他進行腎組織穿刺檢查，結果顯示其腎小管的管腔內居然有數十處大大小小的圓盤狀結晶，為草酸鹽晶體，由此確定他患上草酸鹽腎病。

在醫生反覆追問下，李先生才想起自己發病前曾獨自吃下一大盤生炒菠菜，而菠菜本身屬於高草酸食物，因此判斷為導致他患上草酸鹽腎病的主要原因。由於李先生本身就患有腎病，是次腎功能損傷嚴重，所以需要進行透析治療（洗腎）。

對此，醫院腎病中心副主任醫生周芳芳就指出，短期內進食大量高草酸食物，草酸會和人體內的鈣結合形成草酸鈣，而大量的草酸鈣會引起的急性腎小管間質損傷，

尤其是對有基礎疾病或腎病的患者來說，更容易發生這種情況。

那麼，除了菠菜之外，還有甚麼蔬菜需要注意？周芳芳就表示，莧菜、馬齒莧、芥菜、香椿等蔬菜的草酸含量都比較高，因此要注意攝取量，並掌握好烹飪的方法。她建議在烹飪之前過一過水，利用草酸易溶於水的特性，就可以去除大部分草酸。

另外周芳芳亦補充，除了患有慢性腎臟病的人，腎結石患者若食用過量草酸，也會促進草酸鈣結石的形成，引起梗阻進而傷害到腎臟，因此這2類人平常都應該保持低草酸、低脂、正常鈣飲食。

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責任編輯：羅嘉欣

 

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