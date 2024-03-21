Mayanne小喇叭丨羅子溢表明要堅守父母責任　陳自瑤：唔係個個好似你咁！

▲ 《婚後事》演員任《Mayanne小喇叭》嘉賓。

由麥美恩（Mayanne）任主持、曾展望（GM）當助理主持TVB清談節目《Mayanne小喇叭》在今晚（3月21日）邀來《婚後事》主演羅子溢、陳自瑤（Yoyo）、賴慰玲（Winki）和黎諾懿擔任嘉賓，大談拍攝花絮。

講到諾懿在《婚後事》親身上陣露股一幕，他自己大爆「神之籮柚」練成過程，笑說：「本身都真係咁fit，並冇特登去夾佢，我為咗呢場戲Keep住做深蹲！」諾懿更拋下豪語：「一係唔露，一露就應該去盡佢。」

Mayanne小喇叭丨《婚後事》主角大談離婚 Mayanne：結婚成本很高

▲ 《Mayanne小喇叭》邀《婚後事》的羅子溢、陳自瑤、賴慰玲和黎諾懿任嘉賓。

婚後事丨賴慰玲擔心走光

至於諾懿與Winki在劇中的「鴛鴦戲水」場口，Winki笑言該場戲自己的心理狀態是「由頭驚到落尾」，並透露上身真空上陣、下身只穿一條短褲打底，皆因熱水累事。

Winki解釋說：「我纏咗好多膠紙，但我又話好驚凍，佢哋（工作人員）就幫我倒熱水落去，咁啲水咁熱啲膠紙咪溶咯，但又趕住喎，咁我咪就咁遮住（心口）咯。但因為我好驚走光，黎總就係咁幫我打泡遮住，佢拎住筲箕喺水底係咁chok啲泡出嚟！」搞鬼的諾懿即場重現當時動作，並笑言自己「連道具都撈得很好」

另外，出名「乜都夠膽問」的Mayanne，詢問二人該場戲的違反人體力學動作是如何煉成的之餘，更拉着諾懿即場示範，畫面搞笑。

▲ Winki形容拍鴛鴦戲水戲「由頭驚到落尾」。

婚後事丨陳自瑤似心中感慨

當4人還討論了大量情景題，包括男女對精神出軌及肉體出軌的不同看法，更延伸討論至劇中Yoyo質問子溢「你同我上床嘅時候有冇諗起佢（第三者）」一幕。

談到此幕，子溢搞笑引用網民回應：「使唔使開埋個腦畀你睇呀」，瞬即引發全場爆笑，諾懿更加入戰團與Yoyo及Winki進行正反辯論。

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此時，子溢跳脫地反問：「我問你，男仔見到靚女，望一望諗吓，女人望到靚仔會唔會又諗吓？」更搞笑的是，子溢在辯論期間將大晒「見風轉舵」真功夫，成功將氣氛推向更高潮。

之後，4人再探討到父母離婚對小朋友的影響，子溢大拋金句說：「呢個問題好值得思考，覺得如果預期諗辦法去解決，咁不如一開始就唔好錯，結得婚就要對婚姻有承諾，做得爸爸媽媽就要盡父母責任。」Yoyo聞言回應：「唔係個個好似你咁㗎嘛！」

▲ 眾人討論離婚對下一代的影響。

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