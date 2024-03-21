前新聞之花丨丘靜雯與索爆妹妹同框惹網民哄動　Nicole預告有更多姊妹檔搞作【多圖】

▲ 丘靜雯（Nicole）與妹妹同樣省鏡！

前NOW新聞、財經台主播丘靜雯（Nicole），現為HOY TV《一線搜查》主持之一，擁有靚樣好身材的她在去年榮升人妻，但也無阻網民對她的熱愛，更達到「愛Nicole及妹」的程度！

日前，Nicole在IG貼出與妹妹在瑜伽教室內的甜美合照，隨即有網民留言道：「你妹？好靚女喎」、「嘩，你妹咁性感」。

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丘靜雯與妹妹同樣顏值高

Nicole在帖文中寫道：「難道還有人不知道我們是姐妹嗎👩🏽👩🏻」，有網民指二人完全不像姐妹，Nicole回應該網民說：「其實我自己是覺得唔似😂」。

而Nicole的妹妹相當白淨，在合照中展甜美笑容更輕露「事業線」，真的令人忍不住把焦點放在她的身上！

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Nicole指反應出乎意料

問到有沒有預期過姊妹合照會引起相當大的迴響，Nicole回覆TOPick指：「其實係好unexpected，因為啲相我之前有po過，同埋我成日都有公開過我妹，但唔知點解係今次先有咁多人留意。」

翻查Nicole的IG，兩姊妹都會一起出街嘆美食、購物、做瑜伽，感情不錯！

不過，Nicole稱妹妹不喜歡做運動，只有玩了數次瑜伽而已。

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預告有姊妹檔搞作

至於Nicole的妹妹會否有興趣加入演藝圈？Nicole指：「佢成日都話自己做唔嚟」，又指二人也沒有討論過入娛圈與否的話題。

她更預告：「反應咁好，我都諗住之後多啲搵埋佢一齊影相、拍片！」

記者：陳淑霖

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