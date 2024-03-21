校長專欄︱基德小學校長親身上陣玩高空滑索　教導小六生放膽嘗試新事物

▲ 聖公會基德小學為六年級學生舉辦畢業歷奇活動「解難關關闖」。（學校提供）

為突破極限、加強學生彼此的信任及互助精神，聖公會基德小學為全級六年級同學舉辦了一個「飛」一般的畢業歷奇活動，名為「解難關關闖」，其中一項是要求六年級同學進行「高空滑索」，從學校高處逐一滑索到操場地面，挑戰個人的膽量。有同學一聽到這活動，便興奮得急不及待要挑戰，也有同學懷著忐忑的心情，蠢蠢欲動卻又擔心向前踏空的一步。

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劉強校長身為學校一份子，身先士卒，希望身體力行，鼓勵同學凡事都要放膽嘗試。他表示安排「堅離地」的歷奇體驗是配合六年級的首要培育價值觀「堅毅」，希望讓學生親身克服困難，並總結為個人自身獨一無二的經驗。將來他們面對各樣難關時，都有足夠強大的內心和信心去處理。劉校長的滑索英姿，贏得全場師生掌聲，亦大大鼓舞了各位參與者。

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在專業教練的指導下，同學們穿上保護裝備，在確保一切安全的情況下，逐一踏上起點。曉芯是田徑隊隊員，她站在高處，用嶄新的角度去俯視學校，既新奇又緊張，縱然沒有畏高症，她心裡頭仍怦怦的快跳。現場歡呼聲不斷，已完成的同學們在地下高聲呼喊：「你做到的，加油！」她一腳踏前，放空一搏，短短十多秒的「飛索」讓她體驗了「離心力」的刺激，她形容自己像在空中的跑道上賽跑一樣，樂趣無窮。

除了挑戰自我的「高空滑索」，學校同日亦安排了「弓防箭」。這是一項新興的「建立團隊」式的戶外活動，以海綿箭頭的弓箭運動結合閃避球，以障礙物為屏障防守，弓箭進攻，隊友互相掩護、溝通，共同作戰，以培養團隊合作。勝負不是關鍵，在你攻我守的過程，一起經歷了六年校園生活的同學，又增添了一個充滿歡笑的難忘回憶。學校藉此希望同學在培養個人勇氣及堅毅態度之餘，亦同時要重視人與人之間的連結，成為團體內互助互勉的一份子。完成一連串刺激的活動後，學校準備了「幸福雪糕機」，讓每一位同學品嘗雪糕，以甜絲絲的滿足感作為總結。

在基德相聚是一種緣份，能在人生重要的小學階段共同學習和成長，經歷一年又一年的進程，實屬不易。我們為身處的地方感恩，亦為將去之處感到興奮。面對未知的將來，盼望同學無忘一眾師長、同輩的支持，以堅毅的態度面對挑戰，常存善良樂觀的心闖過一個又一個的難關。誠心祝福各位畢業同學鵬程萬里，振翅高飛!

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