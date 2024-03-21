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戰勝失眠｜長期高壓工作4年來無藥不能睡　31歲女醫生靠4方法戒斷安眠藥自癒失眠

都市病 13:11 2024/03/21

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31歲女醫生長期高壓工作，4年來無藥不能睡瀕崩潰，靠4方法戒斷安眠藥自癒失眠。

【醫生/失眠/焦慮/小紅書】若要生活好，睡要睡得早！內地一名女醫生因長期在高壓環境下工作，導致有嚴重失眠問題，長年要靠食安眠藥才能入睡。後來，嚴重失眠問題甚至影響工作和生活，讓她不得不正視問題。

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工作壓力大導致嚴重失眠

該名31歲麻醉科女醫生在內地社交平台「小紅書」上，分享自己受失眠困擾4年的心路歷程。身為醫院的麻醉科醫生，她每天承受很大工作壓力。4年前，她開始難以入睡，「如果不吃安眠藥就睡不著」。她四處求醫，最終診斷為重度失眠患者。

她曾試過中西醫交替治療，亦無法改善失眠問題。失眠問題不但影響她生活，更開始影響工作表現，「每天都失眠通宵睡不著，第二天還要拖著疲憊的身體工作」，嚴重的睡眠問題讓她瀕臨崩潰邊緣：

每一個輾轉反側無盡黑暗的夜晚，讓我害怕睡覺，害怕夜晚的到來。

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後來她不想過度依賴藥物，決定面對恐懼，終於擺脫失眠問題。她以自身經歷分享如何與失眠共存，得出4個方法和心得：

1. 準備「最後稻草」

她建議，長期失眠患者必須由醫生處方的安眠藥作為「最後稻草」旁身，如非必要都不需要真的服用，「安眠藥等於安慰藥」，只是讓心靈得到安撫，萬一睡不著都有解決方案。她指，這個方法讓她睡眠焦慮大大減少，更容易放鬆自己助眠。

2. 睡前冥想

她習慣睡前會閉眼平躺在床上做冥想，將大腦完全放空就能夠慢慢進入夢鄉。她引用外國研究指出，冥想除了可以去除大腦雜念，亦是讓身體休息恢復精力的好方法，故此非常推薦失眠患者試試看。同時亦可以配合睡前瑜伽淨心，平復思緒會更容易有睏意。

3. 直面恐懼

經歷了失眠最嚴重的頭兩年，她已經接受自己不能像他人一樣飽睡的事實。她坦言，「睡兩三個小時就兩三個小時，第二天冰美式侍候」，她依然能夠精神飽滿應付手術室工作。她亦堅持不讓失眠影響自己日常生活和工作，依舊做自己喜歡的瑜伽和喝酒。她指出，導致失眠的主因是因為焦慮情緒，故此建議失眠人士盡量減少心理負擔，凡事看開點，指「焦慮情緒才會影響健康」。

心情一放鬆，說不定失眠就好了！

4. 敢於放棄

她形容自己是一個不服輸、自我要求很高的人，自覺先天不足而習慣逞強，故此養成「只要努力，我甚麼都可以得到」的價值觀。這樣的想法讓她長年累月都活在壓力下，埋下嚴重失眠的伏線。直到近兩年，她開始了解放鬆自己的重要性，看多了一些心靈書領悟待人處事的道理，明白「成功不僅僅靠努力」，學會要放棄一些「瘋狂想要得到的東西」，

如果南牆撞不穿，那我為甚麼不拐個彎？

透過這4個方法，她終於能夠不靠安眠藥入睡，近3個月也沒有失眠的困擾。她更開始在社交平台上分享自己的生活，因而身心得到放鬆。她回想以往習慣逼自己的她，終於學會如何對不喜歡的事情說不。她希望透過分享自己4年來與失眠戰鬥的經歷，鼓勵其他同路人一同戰勝失眠，

失眠沒關係，越怕越要正視它！

專家分享4個睡眠貼士

東京疲勞．睡眠診所院長梶本修身醫生曾在日本電視台TBS節目《差別在哪裡？》（この差って何ですか）探討有助入睡的方法，分享了4個睡眠貼士：

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責任編輯：羅嘉欣

健康問題 醫生 治療 失眠 安眠藥 壓力

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