【洗黑錢】警搗九龍城工廈洗黑錢集團拘4人　至少涉41宗騙案涉款達2,300萬元

▲ 警搗九龍城工廈洗黑錢集團拘4人，至少涉41宗騙案涉款達2,300萬元。（曾秋文攝）

警方搗破一個洗黑錢犯罪集團。九龍城警區刑事部總督察羅程瀚表示，近年詐騙犯罪活動持續高企，並有上升趨勢。在2023年詐騙案按年上升42%，損失金額達90億元。

經情報搜集，警方在本年初發現一個活躍本地的詐騙及洗黑錢集團，並鎖定各成員身份，於前日（19日）傍晚展開代號「聯璧」行動。

九龍城警區反黑組督察湯敬培表示，目標犯罪集團在3個月前將營運中心遷移到九龍城工廈單位，繼續進行詐騙及洗黑錢。警方在19日突擊搜查營運中心，拘捕一名集團主腦、兩名骨幹成員及一名集團聘請的「車手」，涉嫌串謀詐騙及管有違禁武器，4人均為中國籍男子（28至46歲），3人持本港身份證，一人持有雙程證，均報稱無業。

警方相信該集團至少涉及41宗騙案，款項達2,300萬元。行動中，警方檢獲33萬元現金、57張銀行提款卡、40部手機、3部電腦、45支名貴烈酒（市值約15萬元）、大量數簿、一本支票簿及一支伸縮鋼棒。

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記者：曾秋文