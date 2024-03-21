汪小菲大S風波丨張蘭直播反駁大S倒欠2億　隨時與汪小菲汪斷絕母子關係

▲ 張蘭開直播反擊。

台灣女星徐熙媛（大S）與前夫汪小菲離婚後風波不絕，近日因汪小菲涉洩露大S私隱要對簿公堂，引發連日罵戰。

大S昨日（20日）在社交網發聲明，列出3點炮轟對方出軌兼家暴，並指「十年婚姻二死一重傷」，未幾汪小菲同樣發聲明反駁大S，指對方才是施暴者，當中更提到「你產生幻覺的時候，你用刀、用高爾夫球桿、用紅酒瓶打我！」又力數對方在離婚協議中有不少無理要求，令其忍無可忍，各執一詞。

大S爆汪小菲婚內出軌兼家暴 發聲明罵爆對方造謠

張蘭開直播反擊大S欠2億

至於汪小菲媽媽張蘭，昨晚也開直播反擊，除表示可以拿出證據反駁汪小菲欠大S上億，還針對S媽言論表示「欠錢不還是事實，今生不還來生還」，張蘭說：「妳說的非常對，人是有因果的，但不是下輩子，而是這輩子。那也請妳把我給他們購置的婚房（還出來），妳大概賣了3億左右台幣（約7,400萬港元）。」言下之前，將婚房賣掉的3億元，減去汪小菲未償還的上億元，S家還倒欠汪家2億，變成互咬欠錢局面。

▲ 張蘭

斥大S與具俊曄一早有來往

張蘭再聲稱大S在還沒離婚之前，就與具俊曄有來往，2021年8月就寄東西將給具俊曄，同年10月以「需要自由」離婚。

而2022年2月大S與具俊曄在韓國登記結婚，二人於韓國結婚登記的時間，是內地離婚登記之前。

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影響下一代價值觀

張蘭更炮轟大S影響下一代價值觀，甚至會令年輕人不相信愛情，甚至對婚姻產生恐懼，產生相當負面的影響力。

她再指做好與汪小菲斷絕母子關係的準備，因為企業家身分，加上身兼優秀女性的代表要保護和自己打拼20多年的團體，帶頭樹立社會正確的價值觀。

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