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著數優惠｜華御結$12推3款熱賣御結　4日限定必試蛋汁牛壽喜燒

休閒消費 13:18 2024/03/21

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熱門 回南天 新手爸媽 婚後事 癌症殺手 中一面試 COLLAR 區區有好校 名校專區 高才通 會員有獎

華御結由即日（3 月 21 日）起一連4天推出「皇牌御結日」，限定$12心動試食價。（商戶提供）

華御結由即日（3月21日）起一連4天推出「皇牌御結日」，限定$12心動試食價，可歎盡長居人氣榜三甲位置的3大熱賣御結。

當中包括口感濃郁惹味的濃香蛋汁牛壽喜燒御結（原價 $22，3月25日及26日）。

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清新經典口味的北海道產秋鮭三文魚御結（原價$20，3月21日及22日），北海道秋鮭肉質細嫩鮮美，鹽燒後充滿鮮香鹹味，感覺清爽。魚肉亦蘊含豐富Omega-3，對心血管尤有益處，無論大人或小朋友都適合享用。

此外，紅雪蟹沙律御結（原價 $20，3 月 21 日及 22 日），生長於寒冷深海水域，蟹肉鮮甜彈牙，配上特製幼滑蛋黃醬，令蟹味更顯濃郁。

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除了以至抵 $12 試食皇牌御結，華御結更追加驚喜優惠延續和風滋味時刻。各分店於「皇牌御結日」會額外派發加碼折扣券：惠顧滿$50即減$5；惠顧任何產品即可獲「買任何兩件御結減 $4」優惠券乙張，以供下次購物使用。（以上兩項優惠適用至2024年4月10日，並不可與$12試食價優惠及其他優惠同步使用。）

記者：李越樺

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