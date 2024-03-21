苦盡甘來｜韓星朴修弘備孕3年成功造人　自曝一原因曾致不孕陷絕望

【韓星/韓國/朴修弘/備孕/人工受孕】南韓藝人朴修弘（박수홍）2021年時因財產遭兄長侵占而與家人反目，經過長達3年的官司，哥哥終於在近日遭判刑2年，事件總算告一段落。面對家人背叛，多年來朴修弘揹負了重大壓力，幸獲妻子金多藝（김다예）一直相伴，期間更因壓力問題導致不孕，但隨著官司落幕，朴修弘亦漸漸走出陰霾。近期夫妻2人傳出喜訊，宣佈備孕3年，終於人工受孕成功。

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綜合韓媒報道，朴修弘3年前被爆出，遭擔任他經紀人的親兄侵吞他30年來賺取的「血汗錢」；而過往他和前女友的關係，亦被家人以「八字不合」為由棒打鴛鴦，實際上卻是家人擔心他如結婚，家中唯一的「搖錢樹」將不保。其後，朴修弘與家人對簿公堂，亦與他現時的妻子成婚，兩人相伴渡過低潮時期，朴修弘曾多次於社交媒體感謝妻子陪伴。惟過去經歷令朴修弘大受壓力，更因此導致不孕，近期兩人開始嘗試進行人工受孕，並於周一（18日）宣佈成功受孕。

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夫妻近日於共同經營的YouTube頻道「박수홍 행복해다홍」分享經歷及喜訊。金多藝透露指，丈夫於人工受孕人期間，每天都向上天禱告，到醫院檢查時亦非常緊張，並在得悉她懷孕且胎兒健康無恙時感動落淚。她坦言朴修弘過去曾一度放棄結婚生子、組建家庭，認為自己生命中「不會有這樣的幸福」，因此希望他可以幸福度過餘生、不要再活在過去的痛苦之中。

男士6大保健貼士



註冊中醫師孫頴儀向接受訪問時曾指出，男士不育主要分成6大類，包括腎虛、氣血兩虛、濕熱下注、肝郁氣滯、痰濕、脾腎陽虛等。患者一般感到腰膝酸軟、壓力大、多思、胃腸不適、易腹瀉等， 只要對症下藥治療，治療效果會相當好，而治療期一般為3至6個月不等。

此外，孫醫師又分享幾個日常保健小貼士︰

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產前檢查了解夫婦之間健康狀況

婦產科專科醫生謝倩盈則建議，進行孕前檢查可以令計劃生育的夫婦在懷孕前明瞭雙方的生育能力和健康狀況，並就一些常見的隱性遺傳疾病進行檢驗，為下一代的健康提供更大的保障。孕前檢查包括：常規血液、尿液及子宮檢查、精液檢查，以及乙型肝炎、地中海貧血、德國麻疹、類猴型Rh(D)因子、衣原體及性病檢查等。

備孕女士5大注意事項

除調理子宮及養好身體，謝醫生亦建議備孕女士要注意以下事項︰

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責任編輯：羅嘉欣