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都市病危機｜全球7成人死於慢性病　自測5大指標中3個即屬高危

都市病 17:04 2024/03/21

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【慢性病/代謝綜合症/糖尿病/高血壓/高血脂/心臟病/腦中風】如果發現自己經常血壓過高、空腹血糖指數偏高，當心屬於代謝症候群！有台灣營養師指出，大家可以透過5大指標進行自測，如果符合3點即屬「代謝症候群」，容易增加糖尿病、高血壓、心臟病等慢性病風險；為此，營養師分享5大生活重點，推薦大家進行，調整預防慢性病。

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每年有約4100萬人死於慢性病

根據世界衛生組織（WHO）2023年報告，每年全球約有4100萬人因慢性病而死亡，佔整體死亡人數的74%，遠超其他傳染性疾病，可見慢性病正無聲無息地威脅著全世界。在非傳染性疾病（即慢性病）死亡人數中，心血管疾病佔比最大，每年有1790萬人死亡，其次是癌症（930萬人）、慢性呼吸道疾病（410萬人）和糖尿病（200萬人，包括腎臟病相關死亡人數），而這4種慢性病都是代謝綜合症相關疾病。

5大指標自測代謝症候群

台灣營養師高敏敏在其Facebook專頁中解釋，飲食習慣多為低纖、高糖、高油，又常飲酒，就容易導致內分泌失調、血糖上升；如果家人有高血壓、糖尿病、高脂血症等問題，亦可能因遺傳因素而導致代謝綜合症；此外，胰島素阻抗或會令血液葡萄糖難以進入細胞內，繼而導致身體代謝出問題，誘發代謝綜合症。

營養師表示，大家可以透過以下5大指標進行自測，如果符合3點即屬代謝症候群：

  • 1. 腰圍大：男性腰圍≧90cm（35吋）／女性腰圍≧80cm（31吋）；營養師表示，腹部肥胖即代表著內臟脂肪堆積過多，故容易導致代謝異常。
  • 2. 血壓高：收縮壓（上壓）≧130mmHg，或舒張壓（下壓）≧85mmHg；此外，服用醫生處方高血壓治療藥物亦有機會造成此情況。
  • 3. 空腹血糖偏高：空腹血糖值≧100mg/dL，或服用醫生處方治療糖尿病藥物有機會造成此情況。
  • 4. 空腹三酸甘油酯偏高：三酸甘油酯值≧150mg/dL，或是服用醫生處方降三酸甘油酯藥物有機會造成此情況。
  • 5. 高密度膽固醇偏低：男性<40mg/dL／女性<50mg/dL。

5大生活重點預防慢性病

高敏敏指出，如果沒有及早治療代謝綜合症，恐怕會增加上述慢性病患病機率，包括糖尿病（增6倍）、高血壓（增4倍）、高血脂（增3倍）、心臟病（增2倍）、腦中風（增2倍）等。不過代謝綜合症是可以預防及治療逆轉的，她建議大家依照以下5大生活重點，進行調整預防慢性病：

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營養師提醒大家，代謝症候群就像隱形殺手，如果沒有及早發現就容易誘發高風險慢性病。

內容獲「高敏敏 營養師」授權刊登。

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責任編輯：羅嘉欣

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