親子好去處｜大角咀海輝道遊樂空間啟用　逾8千呎設彈床鞦韆+健身器材

▲ 大角咀海輝道的遊樂空間日前正式開放予公眾使用。

【親子好去處/新公園/大角咀海輝道遊樂空間/海濱長廊】繼深水埗公園共融遊樂場去年年底啟用後，再有全新公共遊樂設施開放。由渠務署現有渠務設施上蓋優化而成、位於大角咀海輝道的遊樂空間，日前正式開放予公眾使用，讓一家大小在勞碌的上學上班後，享受遊玩的親子時光。

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大角咀新公園｜海輝道遊樂空間逾8千呎

為實踐「一地多用」倡議，渠務署早前將大角咀櫻桃街箱形雨水渠的旱季截流器上蓋，優化為公共空間，長約85米的海輝道海濱延伸部分，已於去年12月21日起開放。

而全新啟用的大角咀海輝道遊樂空間，佔地約8,600呎，設有兒童遊樂設施與成人健身器材，包括戶外管鐘、彈床、親子鞦韆、搖搖板、健身單車和訓練器，不同年齡層的市民都可享用。

▲ 新啟用的大角咀遊樂空間佔地約8,600呎，設有兒童遊樂設施與成人健身器材。（政府新聞網提供）

遊樂空間亦設有涼亭、綠化地區，木椅均以工務部門收集的移除樹木加工而成的再生木製成。較為特別的是，遊樂空間的部分設施採用共融及寵物友善的設計，讓市民在享受遊玩和健身的同時，可跟寵物共享休閒的時光。

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大角咀新公園｜鄰近港鐵奧運站

市民欲前往海輝道遊樂空間，可由港鐵奧運站A出口，或乘搭巴士及小巴前往維港灣公共運輸交匯處後，步行約5分鐘即可到達。

大角咀海輝道遊樂空間

地址：大角咀海輝道

交通方式：

港鐵奧運站A出口；

乘搭小巴46、70、78、78A至維港灣公共運輸交匯處下車;

乘搭巴士13D、43C、87B、E21、E21C、E21D至維港灣公共運輸交匯處下車

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責任編輯：王明芳