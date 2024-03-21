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IU隔6年再與香港UAENA重逢　世巡香港站4月10日優先預售

娛樂 12:57 2024/03/21

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超人氣韓國藝人IU（李知恩）

超人氣韓國藝人IU（李知恩）在歌唱及演藝事業雙棲發展非常成功，形象健康親切，一直深受粉絲熱愛！IU最近一次訪港已經是2018年，睽違6年，將強勢回歸，為Hongaena（IU香港粉絲官方名稱）帶來世界巡迴演唱會香港場「2024 IU H.E.R. WORLD TOUR CONCERT IN HONG KONG」，於5月25及26日一連兩日假亞洲國際博覽館Arena舉行演出。

IU是次世巡「2024 IU H.E.R. WORLD TOUR CONCERT」的規模明顯比以往更盛大，在全球18個地區巡迴演出；3月初率先以首爾場為世巡揭幕，然後陸續在日本、台北、新加坡、雅加達、香港、馬尼拉、吉隆坡、倫敦、柏林、泰國及美國等地演唱。「2024 IU H.E.R. WORLD TOUR CONCERT IN HONG KONG」將是IU首個香港Arena舞台，亦是她首次在香港一連兩日進行公演。

2024 IU H.E.R. WORLD TOUR CONCERT IN HONG KONG

另外，IU於2月20日發行了第6張迷你專輯《The Winning》，專輯內全部歌曲在韓國及全世界主要音樂排行榜都名列前茅。

「2024 IU H.E.R. WORLD TOUR CONCERT IN HONG KONG」門票將於4月10日 (星期三) 上午10時起於Trip.com優先發售。而公開發售則於4月15日上午10時起於Cityline進行網上購票 。

門票售價為1,680元、1,480元、980元、680元 (全坐位)。

2024 IU H.E.R. WORLD TOUR CONCERT IN HONG KONG

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撰文 : TOPick柴犬出動

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