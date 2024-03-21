IU隔6年再與香港UAENA重逢　世巡香港站4月10日優先預售

▲ 超人氣韓國藝人IU（李知恩）

超人氣韓國藝人IU（李知恩）在歌唱及演藝事業雙棲發展非常成功，形象健康親切，一直深受粉絲熱愛！IU最近一次訪港已經是2018年，睽違6年，將強勢回歸，為Hongaena（IU香港粉絲官方名稱）帶來世界巡迴演唱會香港場「2024 IU H.E.R. WORLD TOUR CONCERT IN HONG KONG」，於5月25及26日一連兩日假亞洲國際博覽館Arena舉行演出。

IU是次世巡「2024 IU H.E.R. WORLD TOUR CONCERT」的規模明顯比以往更盛大，在全球18個地區巡迴演出；3月初率先以首爾場為世巡揭幕，然後陸續在日本、台北、新加坡、雅加達、香港、馬尼拉、吉隆坡、倫敦、柏林、泰國及美國等地演唱。「2024 IU H.E.R. WORLD TOUR CONCERT IN HONG KONG」將是IU首個香港Arena舞台，亦是她首次在香港一連兩日進行公演。

▲ 2024 IU H.E.R. WORLD TOUR CONCERT IN HONG KONG

另外，IU於2月20日發行了第6張迷你專輯《The Winning》，專輯內全部歌曲在韓國及全世界主要音樂排行榜都名列前茅。

「2024 IU H.E.R. WORLD TOUR CONCERT IN HONG KONG」門票將於4月10日 (星期三) 上午10時起於Trip.com優先發售。而公開發售則於4月15日上午10時起於Cityline進行網上購票 。

門票售價為1,680元、1,480元、980元、680元 (全坐位)。

▲ 2024 IU H.E.R. WORLD TOUR CONCERT IN HONG KONG

最新影片推介：譚凱琪專訪

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick Whatsapp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5