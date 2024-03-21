成長心酸｜租900呎單位遇母女業主感觸　準爸爸聞1句話憶童年心酸：從小父母係我重擔

▲ 準爸爸租樓遇業主母女，聞1句話憶起童年心酸。（《男人唔可以窮》劇照）

打工仔努力奮鬥，只為能夠擁有一個舒適的居住環境，享受家庭生活。有網民分享，孩子快將出生，為有一個更舒適的生活環境，準備租一間約900呎的單位，他原本以為業主是50多歲的媽媽，簽約時才發現真正的業主20歲左右的女兒。當下他醒覺父母親的責任所在，慨嘆童年心酸歲月。

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近日，有網民於連登討論區發文，並以「今日租咗層貴樓，有好深感受」為題，指自己經已擁有一物業，不過為了能讓快將出生的孩子有一個更舒適的環境，打算租一間位於九龍塘、900多呎的單位，月租約3至4萬。樓主指，將要簽約時，聯絡人表示要等一等她女兒，因為女兒才是業主。對方又透露自己擁有幾個物業，原因是她有幾個小朋友，這讓樓主感慨萬分，之後對方的女兒出現，目測只有約20歲。

我同埋個女人言談間，知道佢有幾個物業，跟住佢講咗句說話我好深感受，佢話：因為我有幾個小朋友 所以我有需要。

樓主當下察覺到父母的基本責任是甚麼，又表示羨慕那位女兒擁有一個會為自己安排好一切的媽媽，而自己父母從小就只是自己的重擔，不但貧困，而且更是比他人年老。他又指小時候別人擁有的東西，他一樣都沒有，只能透過窗戶偷看鄰居的電腦。

細個要係窗口到，望住隔離屋打機，玩電腦。

他又憶述中學時期，父母曾幫忙支付補習費，但除此以外，「一樣嘢都冇幫過我」。簽完約當晚回家與父母吃飯時，「知我嚟緊有細路，又租咗個貴地方」，便表示可以將可以將過萬元的家用減少。聽畢，樓主心情相當複雜，又回想起這對母女。

不少網民留言事主不應該抱怨父母未能給予他想像中的生活，又指事主父母養大他已花費不少，加上主動要求減少家用已經很好。另外也有網民明白事主心情，不過又表示事主能夠有今日成就，其實也因為家庭背景造就而成，勸事主不要想太多。

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責任編輯：王明芳