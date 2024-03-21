老友鬼鬼丨歐陽震華與《賭場風雲》兄弟Re-U 　佘詩曼現身有機合作拍劇？

▲ 大家好開心聚會。

近日TVB重播2006年的台慶劇《賭場風雲》，當中由歐陽震華、宣萱、黃宗澤、苗僑偉、許紹雄等人演出。

當年歐陽震華更因為這套劇而獲提名國際艾美獎最佳男主角五強，成為首位入圍的香港男演員，相當威水！

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苗僑偉一幕印象深刻

劇集當時最高收視高達37點，成績以當年來說亦相當不俗。有不少網民更指對苗僑偉在劇中一幕七情上面的演出印象深刻，「我告訴你，你今天贏的機會是零！」、「四條A！」

▲ 三哥呢幕真係好令人記得。

三兄弟聚會 阿佘驚喜現身

日前歐陽震華在社交網上載與《賭場風雲》的好兄弟苗僑偉、許紹雄飯局照，還有視后佘詩曼和監製鍾澍佳亦有現身，難得阿佘百忙中也抽時間出席飯局，可見與他們老友鬼鬼。

歐陽震華留言表示：「近日『賭場風雲』重播，劇中三兄弟又重聚，滿滿的回憶。」網民指見到他們回憶湧現，更笑指佳導也在，難道想集合他們一起拍戲？

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