親子好去處｜復活節自助餐精選　親子共嘗創造美食回憶【內附連結】

▲ 極上法國藍龍蝦拼盤和照燒鵝肝（$780）（Zuma圖片）

春天歎美食，最緊要清爽，已是3月下旬，臨近復活節，要共度節慶，不妨來個春之聚餐，品嘗春季兼復活節的時令菜式，為一年之食計，來一個美味的開端。同時，也可在復活假期，以美食主題，共享親子樂。

1.Zuma：品嘗極上法國藍龍蝦

隨着城市春意盎然，Zuma推出全新季節時令菜單，以極上法國藍龍蝦拼盤和照燒鵝肝，並搭配兩款期間限定雞尾酒極上法國藍龍蝦拼盤展現出龍蝦新鮮嫩滑的肉質，菜單上的三道菜式，包括：法國藍龍蝦刺身配黑魚子醬、松露汁藍龍蝦味噌包及火炙明太子藍龍蝦鉗壽司，此外，還有汁燒鵝肝伴青芒果及海苔多士。

▲ 汁燒鵝肝伴青芒果及海苔多士（$280）（Zuma圖片）

在明媚的春天，微醺令人迷醉，心情愉悅，可選擇兩款限定版雞尾酒配搭時令菜式。Haruboru 為一款清爽的日本高球，混合了威士忌、蜜瓜清酒、柚子清酒、澄清牛奶和蘇打水。Haruquiri 則是一款具熱帶風味的雞尾酒，以氈酒、接骨木花酒、柚子糖漿、菠蘿和番石榴調製而成。

而在3月30日至4月1日復活節假期間，大家更可享用復活節周末早午餐，菜單包括日本糖蕃茄燒茄子沙律、味噌吞拿魚他他、章魚燒配鰹魚片、柚子蛋黃醬、智利鱸魚配青辣椒薑汁、炭燒油甘魚鮫配檸檬和海鹽及烤雞配鹽昆布和柚子胡椒醬等，還有甜點包括復活節限定朱古力蛋的拼盤作結，小童更可在復活節糖果布置和玩具扭蛋機享受更多樂趣。早午餐設有2.5小時無限量暢飲香檳、啤酒和無酒精飲品。

▲ 復活節早午餐以標誌性的甜點拼盤作結，大人細路都鍾意。（Zuma圖片）

Zuma

電話：3657 6388

2.君綽：慢煮有骨燒牛肉

九龍海逸君綽酒店的The Promenade，於3月29日至4月1日推出復活節「滋味六重奏」自助晚餐、「鮮味薈萃」海鮮自助午餐，以及於節日期間特別推出的「鮮味薈萃』海鮮下午自助餐，與你歡度復活節。酒店以矜貴食材及和牛入饌的特色佳餚，還有琳瑯滿目的環球海鮮美饌，如薑葱炒鮮龍蝦、照燒汁煮鮮鮑魚、紅酒燉和牛面頰肉、汁煮和牛牛舌、紅燒花膠、即開新鮮生蠔、慢煮有骨燒牛肉及多款上乘刺身如阿根廷紅蝦、北海道帶子及三文魚籽等。

▲ 上乘刺身（九龍海逸君綽酒店圖片）

此外，還有現場即製的蒲燒鰻魚、烤羊架、香煎鴨肝、玉子燒及天婦羅。而喜歡獨特口味的朋友，絕不能錯過榴槤蛋糕，以及深受食客喜愛的芒果拿破崙、Mövenpick 雪糕，以及無限量供應的紅酒和白酒。

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九龍海逸君綽酒店

電話：2996 8432

3.帝逸：燒美國頂級肉眼

如果說復活節是屬於小朋友的，不如說這是為一家大小締造美好回憶的節日。沙田帝逸酒店的復活節自助盛宴，除了一系列色彩繽紛的特色美饌及應節佳餚外，還特別帶來一系列精采限定活動，讓親子摰愛歡度愉悅開心的復活節。

復活節期間，Alva House於3月29日至4月1日期間，推出奇趣繽紛復活節特色早午餐和自助晚餐，大廚團隊炮製了一系列繽紛美味的特色節慶美饌，以及多款餐廳招牌美食，包括意式復活節批、開心果脆羊扒配櫻桃缽酒汁、香草羊腿配意式薄荷汁、香烤燒雞配露絲瑪麗燒汁等。

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當中的意式復活節批，以自家製酥皮包裹軟滑的菠菜芝士蓉及雞蛋等烘至外皮酥脆金黃，餡料芝香馥郁，為節日打響滋味頭炮。開心果脆羊扒配櫻桃缽酒汁選用肉嫩細膩的羊架製作，外層灑上香脆可口的開心果粒，特別搭配清甜帶點微酸的車厘子醬，酸甜有致，既平衡羊肉的脂羶味，同時又能凸顯肉脂的鮮香滋味，餘韻於齒頰回味。

經長時間特別炮製的香草羊腿配意式薄荷汁，羊腿用上多種香草醃煮至軟腍入味，烤焗後添加獨特炭香滋味，絕對是佐酒恩物。香烤燒雞配露絲瑪麗燒汁特別用上自家秘製的迷迭香燒汁伴以經香料醃至入味、烤至皮色金黃香脆而肉質依然鮮嫩的燒雞，連年長一輩與小朋友亦會愛上。

沙田帝逸酒店

電話：3653 1168

4.富豪香港：懷舊電車遊住宿計劃

除了品嘗美食之外，還可以在這個晚春的假期安排一些特別的親子活墧，富豪香港酒店推出「香港探古．懷舊電車遊住宿計劃」，乘搭象徵着香港歷史的香港電車，體驗與眾不同的香港。住宿計劃的客人可免費獲得 Q 版「電車全景遊」電車模型，兩日電車通成人票兩張，可以在兩日內無限乘搭電車，以及「電車全景遊」成人套票兩張，盡情遊覽這個魅力都市。

▲ 三文魚五重奏下午茶乃輕食之選（富豪香港酒店圖片）

遊覽完畢，想歎特色美食，酒店帝廊在3月29日至 4月1日限定推出的「三文魚五重奏下午茶」就是輕食之選，由酒店總廚特別炮製的一系列鹹點美饌及精緻的甜品，品味春日海洋氣息。每位奉送節日朱古力蛋、即磨咖啡或茶。

富豪香港酒店

電話：2890 6633

編輯：葉翠華