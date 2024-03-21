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再見‧枕邊人丨林秀怡演單親媽媽晒喊功　貼地又顧家耗盡積蓄陪母抗癌

娛樂 16:48 2024/03/21

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林秀怡於《再見‧枕邊人》演單親母。

近日播映的劇集《再見‧枕邊人》裡，林秀怡飾演「單親媽媽」Coco，其愛兒Bosco受罕見病折騰多年，昨晚（3月20日）劇情驚爆Bosco既是「大凌生」（張國強飾）私生子！

揹負巨額醫藥費的Coco欲找大凌生索取金錢，卻遭Rachel（張曦雯飾）攔截，惟Bosco病情愈來愈嚴重，Coco逼於無奈向鄰居兼「流氓律師」金長勝（羅天宇飾）求助，Rachel反指控Coco違反保密協議，金長勝\決心要為她討回公道。

林秀怡在多場戲份將母愛擔憂的情感，從眼神、語氣、肢體語言多方面詮釋，看到網民直呼虐心，大讚她演技躍進不少。

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再見‧枕邊人丨兩度演母親角色

事實上林秀怡已非首次演媽咪角色，2021年，她同樣於劇集《欺詐劇團》扮演單親媽媽，對比今次角色，雖然同為人母，但秀怡預告Coco是一藏著秘密的單親媽媽。

她說：「⁠雖然都係單親媽咪，但係兩者嘅性格都好唔同，一個係好藝術家嘅人，一個係為生活馬死落地行，咩都要做嘅人。後者做嘅每一樣嘢都有個原因，而唯一嘅原因就係要搵錢，養大個小朋友，仲要有啲嘢令佢好似畀人偷咗人生咁。」

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再見‧枕邊人丨為Coco設計性格與情緒的變化

秀怡每次拍劇均會為角色下苦功，看完劇本後會細心分析角色的變化及可能性，今次演coco一角也不例外。

她說：「今次我做功課時有作一個故事畀Coco，等自己對人物設定再清晰啲。我仲有為Coco設計同唔同人相處時有咩唔同嘅演繹，所以其實Coco個性格同情緒好多變化。」

秀怡續指由於劇本對白寫得感人，讓她容易入戲，甚至喊到收唔到聲，連現場演員也不敢打擾她：「排戲嘅時候讀到啲對白已經想喊，有一場生離死別嘅戲，我喊到收唔到聲，轉機位嗰陣都仲喊緊！」

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再見‧枕邊人丨孝順女單親家庭長大

所謂戲如人生，林秀怡於單親家庭成長，8歲時候其雙親離異，林秀怡隨母生活兼居於天水圍公屋，中學畢業後肩負養家責任，08年更考入訓練班。

初入行時人工只得7千元，不過林秀怡將5千元給媽媽做家用，自己就節衣縮食，多做幾份兼職增加收入。

可惜林媽媽於2018年確診癌症，當時林秀怡把40萬積蓄用作醫藥費，為了照顧媽媽林秀怡停工數月，照顧病母起居飲食，陪她抗癌。

耕耘逾10年的林秀怡，2019年終憑劇集《婚姻合伙人》「施嘉露」一角彈起，其後於IG發表個人感受疑遭大台雪藏，年紀輕輕人生閱歷不少，難怪演單親媽那麼入戲！

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撰文 : TOPick柴犬出動

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