星二代｜Bob細仔豪宅巨型花園上籃曬球技　林盛斌夫婦分工培育4子女多才藝

▲ 林盛斌Bob的6歲細仔在豪宅巨型花園上籃曬球技，曝光了其豪宅巨型花園！

44歲「多仔公」林盛斌（Bob）與太太黃乙頤（Pearl）結婚16年育有4子女，包括15歲大女林霏兒、12歲二女林熹兒、9歲三女林機兒及6歲細仔林道申（Jaye）。隨著小朋友長大，Bob希望一家人住得舒舒服服，愈搬愈大，由九龍塘4層獨立屋搬到同區更大的豪宅。Bob昨日（20日）在社交平台分享一段細仔在花園打籃球的影片，曝光了其豪宅巨型花園！

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從林盛斌Bob分享的影片所見，6歲細仔穿上校服及踢拖，在家中的巨型花園打籃球，更是百發百中，有打籃球潛質，難怪Bob都大讚囝囝有自信，鼓勵囝囝將來向NBA發展！

籃球嚟講，識打，一定係着校服同埋拖鞋打。我好鍾意佢開頭講嗰一句同埋結尾嗰一句，做家長，最希望見到自己嘅小朋友係充滿自信。JJ，努力加油，大個加入NBA，賺晒佢哋啲錢，溝晒佢哋啲女！

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很多網民大讚有自信，「JJ叻仔」、「著住拖鞋都入到！」、「就係要依種自信」、「叻叻，爸爸教導有方」、「拖鞋打籃球，想起監獄風雲」等。網民也留意Bob的豪宅花園好大：「後院很大」！

▲ Bob夫婦重視培養4子女有多元興趣發展。（IG圖片）

Bob夫婦培養4子女多元興趣

Bob與太太Pearl在教育4子女上分工明確，工作繁忙的Bob負責「娛樂組」，Pearl則是「教育組」，Bob嫂Pearl曾接受TOPick訪問時坦言，自己在管理孩子的品德如同一個虎媽，但在學業上她給予孩子自由。「我從不要求他們拿高分，但我要求積極參與，事實上，考試成績只是反映一次性的表現，並不代表成功或失敗。」

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Bob夫婦更重視培養4子女有多元興趣發展，除了發掘到細仔Jaye的籃球天份外，也自幼學劍擊及跆拳道，可見他具運動天份。而二女熹熹及三女機機自小於香港藝術體操專業學院上體操班，今年兩姊妹有份參與大年初一的花車匯演，以藝術體操展現巨龍風采。機機坦言是受到家姐影響而學習藝術體操，兩姊妹一齊成功做到某些動作，會超級開心，好有成功感。

Pearl坦言在一個多孩家庭中，或多或少會偏心，但每個孩子都是她的心頭肉，她會基於子女的性格和能力作出教導，「如果在能力上，我一定偏向細仔。但在性格上，最需要幫忙的是二女兒，因為她比較玻璃心，需要我鋤強扶弱。但其實這四個孩子都很窩心，對此我非常感恩。」

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責任編輯：林綺玲