  • 23°C
香港時間 : 2024321日 (週四) 14:23
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 回南天 新手爸媽 婚後事 癌症殺手 中一面試 COLLAR 區區有好校 名校專區 高才通 會員有獎
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

星二代｜Bob細仔豪宅巨型花園上籃曬球技　林盛斌夫婦分工培育4子女多才藝

育兒資訊 14:04 2024/03/21

分享：

分享：

熱門 回南天 新手爸媽 婚後事 癌症殺手 中一面試 COLLAR 區區有好校 名校專區 高才通 會員有獎

林盛斌Bob的6歲細仔在豪宅巨型花園上籃曬球技，曝光了其豪宅巨型花園！

44歲「多仔公」林盛斌（Bob）與太太黃乙頤（Pearl）結婚16年育有4子女，包括15歲大女林霏兒、12歲二女林熹兒、9歲三女林機兒及6歲細仔林道申（Jaye）。隨著小朋友長大，Bob希望一家人住得舒舒服服，愈搬愈大，由九龍塘4層獨立屋搬到同區更大的豪宅。Bob昨日（20日）在社交平台分享一段細仔在花園打籃球的影片，曝光了其豪宅巨型花園！

最新影片推介：

TOPick一分鐘
兒童健康︱流感病毒可上腦入心　醫生拆解併發症：3情況即求醫

從林盛斌Bob分享的影片所見，6歲細仔穿上校服及踢拖，在家中的巨型花園打籃球，更是百發百中，有打籃球潛質，難怪Bob都大讚囝囝有自信，鼓勵囝囝將來向NBA發展！

籃球嚟講，識打，一定係着校服同埋拖鞋打。我好鍾意佢開頭講嗰一句同埋結尾嗰一句，做家長，最希望見到自己嘅小朋友係充滿自信。JJ，努力加油，大個加入NBA，賺晒佢哋啲錢，溝晒佢哋啲女！

點擊圖片放大
+9
+8

很多網民大讚有自信，「JJ叻仔」、「著住拖鞋都入到！」、「就係要依種自信」、「叻叻，爸爸教導有方」、「拖鞋打籃球，想起監獄風雲」等。網民也留意Bob的豪宅花園好大：「後院很大」！

Bob夫婦重視培養4子女有多元興趣發展。（IG圖片）

Bob夫婦培養4子女多元興趣

Bob與太太Pearl在教育4子女上分工明確，工作繁忙的Bob負責「娛樂組」，Pearl則是「教育組」，Bob嫂Pearl曾接受TOPick訪問時坦言，自己在管理孩子的品德如同一個虎媽，但在學業上她給予孩子自由。「我從不要求他們拿高分，但我要求積極參與，事實上，考試成績只是反映一次性的表現，並不代表成功或失敗。」

點擊圖片放大
+6
+5

Bob夫婦更重視培養4子女有多元興趣發展，除了發掘到細仔Jaye的籃球天份外，也自幼學劍擊及跆拳道，可見他具運動天份。而二女熹熹及三女機機自小於香港藝術體操專業學院上體操班，今年兩姊妹有份參與大年初一的花車匯演，以藝術體操展現巨龍風采。機機坦言是受到家姐影響而學習藝術體操，兩姊妹一齊成功做到某些動作，會超級開心，好有成功感。

Pearl坦言在一個多孩家庭中，或多或少會偏心，但每個孩子都是她的心頭肉，她會基於子女的性格和能力作出教導，「如果在能力上，我一定偏向細仔。但在性格上，最需要幫忙的是二女兒，因為她比較玻璃心，需要我鋤強扶弱。但其實這四個孩子都很窩心，對此我非常感恩。」

TOPick學生進步獎2024現正接受申請：https://tinyurl.com/progresstpartx

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick Whatsapp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

責任編輯：林綺玲

相關文章

星二代︱李元元Lucy影畢業相呆滯樣超搞笑　讀跑馬地名牌幼稚園學費全免派位理想
18:26 2024/03/14
星二代︱李元元Lucy影畢業相呆滯樣超搞笑　讀跑馬地名牌幼稚園學費全免派位理想
明星育兒｜《婚後事》陳自瑤盼12歲女兒學好中文　Yoyo選校以傳統+輕鬆教學並重
19:16 2024/03/08
明星育兒｜《婚後事》陳自瑤盼12歲女兒學好中文　Yoyo選校以傳統+輕鬆教學並重
星二代教育｜郭富城大女做功課疑揭母女「約法三章」　曾讀星級IB幼稚園全年學費呢個數
12:00 2024/03/09
星二代教育｜郭富城大女做功課疑揭母女「約法三章」　曾讀星級IB幼稚園全年學費呢個數

你可能感興趣

星二代︱李元元Lucy影畢業相呆滯樣超搞笑　讀跑馬地名牌幼稚園學費全免派位理想
18:26 2024/03/14
星二代︱李元元Lucy影畢業相呆滯樣超搞笑　讀跑馬地名牌幼稚園學費全免派位理想
明星育兒｜《婚後事》陳自瑤盼12歲女兒學好中文　Yoyo選校以傳統+輕鬆教學並重
19:16 2024/03/08
明星育兒｜《婚後事》陳自瑤盼12歲女兒學好中文　Yoyo選校以傳統+輕鬆教學並重
星二代教育｜郭富城大女做功課疑揭母女「約法三章」　曾讀星級IB幼稚園全年學費呢個數
12:00 2024/03/09
星二代教育｜郭富城大女做功課疑揭母女「約法三章」　曾讀星級IB幼稚園全年學費呢個數
爸媽心聲 育兒心得 家庭教育 星二代 林盛斌 黃乙頤 豪宅 籃球 體操 運動

最高瀏覽

削胃危機｜40歲男齋啡當水飲　日飲1公升心胸突刺痛致腸胃潰瘍【附咖啡因過量6大徵狀】
削胃危機｜40歲男齋啡當水飲　日飲1公升心胸突刺痛致腸胃潰瘍【附咖啡因過量6大徵狀】