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朱栢康負傷出席《填詞L》台北首映會　留台兩個月拍戲掛念家中寶貝

娛樂 13:44 2024/03/21

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《填詞L》導演黃綺琳與朱栢康。

朱栢康（朱康）昨晚（3月20日）聯同導演黃綺琳（Norris）出席《填詞L》台北首映會，原來朱康在當地拍攝電影經已兩個月，今次亦是他首度參與台灣電影，他直言今套新戲是從影而來最大挑戰之一，拍攝時更不慎受傷，這晚首映朱康就堅持負傷上陣，他又笑言自己有點思鄉，無論如何都要藉首映跟香港朋友聚舊。

朱康昨晚現身首映時先戴住墨鏡，原來首映前一晚拍攝新戲時，不慎發生小意外弄傷眼部，朱康表示：「噚晚拍重頭戲，唔小心有異物吹咗入眼，跟住拍攝嗰陣又唔小心整親隻手，好彩無乜大礙，只係受咗輕傷。所以今晚先可以如常嚟到見吓影迷，加上一早應承Norris出席首映，點都要嚟撐場呀﹗」

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經已來台兩個月的朱康，Norris得知後就邀請有份演出《填詞L》的他，一同現身首映跟影迷見面。其實朱康在當地早已斬獲不少影迷，早在2019年他就曾經憑同樣由Norris執導的《金都》入圍角逐金馬影帝，這晚不少觀眾都要求跟他合照，朱康有求必應，就連女神林熙蕾都有到場支持。

朱康映前分享時全程用普通話，他指全賴拍攝新戲時多加練習，而今次亦是首度參與台灣製作的電影：「今次機會好難得，陣容好強大，幕前有小鮮肉又有老戲骨，大家互相鬥『戲』，每日拍攝都好過癮，但另一方面，今次參演都有啲辛苦同壓力，因為係我第一次全套戲用普通話講對白，係從影而嚟其中一個大嘅挑戰。」朱康指預計新戲4月煞科，現時拍攝當中未能劇透太多，只叫大家拭目以待。

為投入演出，朱康在兩個月前經已到台灣準備角色，途中未有回港，就笑言已有點思鄉，特別掛念家中心肝寶貝。

他說：「呢晚首映好開心，因為終於可以見到班香港朋友，而其實我最掛住就係我屋企隻貓，我開始有啲擔心啲糧係咪唔夠，而家我就托朋友幫我照顧佢㗎。」朱康亦都感謝專程探班的香港同事為他「補糧」，帶他最愛的黃薑粉以及用開的香港紙巾。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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