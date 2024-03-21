藝術 與 科學丨林奕匡黃妍葉巧琳初合作上THE FIRST TAKE　商場會齊談製作秘聞

▲ 黃妍、林奕匡、葉巧琳。（左起）

演繹過《高山低谷》10周年版本後，林奕匡（Phil）這次帶同兩位師妹黃妍（Cath）及葉巧琳（Mischa）同現身日本著名音樂頻道THE FIRST TAKE（TFT），三人這次更帶同最新作品《藝術 與 科學》登場。

Phil、Cath及Mischa於昨晚（3月20日）特別現身商場，與Fans齊同步觀賞首播外，亦分享了他們參與這次錄音的小故事。

林奕匡孖黃妍葉巧琳登THE FIRST TAKE首唱新歌 壓力爆標各有妙法減壓

▲ Phil、Cath及Mischa齊現身商場，與Fans同步觀賞《藝術 與 科學》THE FIRST TAKE首播。

進錄音室超緊張



Phil是3人之中獲得兩次表演機會的一個，所以他其中一首唱了《高山低谷》，第二首就想玩味一點，他在台上說道：「第二首想好玩啲，就featuring Cath同Mischa。當時冇歌啱用，因為市面上真係好少兩女一男合唱歌，自己亦唔慣寫呢類歌，後來將一首Solo歌轉Key，就啱大家合唱了，然後再交俾Wyman（黃偉文）填詞。第一次正式收錄就係TFT，其實好冒險，因為如果唱錯歌詞，就永世都係唱錯嘅版本了。」

Cath亦表示這次TFT錄音非常難，她說：「我係幾個禮拜密集式乜歌都唔練，淨係練《藝術 與 科學》。」Mischa也透露：「我哋不停去監製Edward Chan嘅Studio，模擬錄音過程，我同Cath首先要習慣對望，唔准笑，就連戴Headphone都要有技巧潛水式拉開戴上，以免影響妝容。」



到正式在日本錄音室，3個人都緊張到不得了！他們也透露了錄音時的狀況，Phil道：「入去做測試時好多工作人員喺度，但測試完離開，再一次入錄音室，啲人全部走晒，淨係得返錄影機、咪同我哋自己。然後講我哋嘅Keyword『We are ready』，就正式開始。」

大爆錄音小習慣

Mischa在錄音前哼兩聲簡單開聲表現較輕鬆，但Cath則呆站著，她自己解釋道：「我係緊張到一片空白，好在練到入晒骨，就算冇望到大字報都可以Load返歌詞出嚟。其實Mischa事前有叫我望下佢個樣，如果有咩問題，提返佢，但我真係冇望過。」



3個好友這次共同經歷一次難忘的音樂旅程，相處多了，大家對各自認識又多了，Mischa更表示：「特別係Cath更加深厚，佢有個小習慣經常做，其他同事都會知，但我唔會話俾你哋聽。」

這時全場起哄，沒想到Cath會自爆道：「我成日都會放屁，但我係有公德心嘅人，會話俾大家聽我放咗屁。」Mischa聽罷即抗議：「其實你放屁唔使喺我哋企嘅範圍，可以行去冇人嘅地方。」Phil亦附和道：「你仲要放完行埋嚟！」搞笑的Cath更笑著說：「係呀，我仲會同佢哋講：『你聞吓』，其實身體好先會放屁。」

Cath接著又大爆Mischa的錄音小習慣，道：「佢錄音前會痾屎呀！」更說大家會在廁所遇到，Mischa聽到Cath所說，也無奈表示：「我接唔到喇，你繼續啦。」三個人你一言我一語，爆笑全場。

流露出滿足神情



爆料一輪之後，終於來到首播的一刻，Phil、Cath、Mischa與Fans望著現場的大電視，都流露出滿足的神情：Phil笑得雙眼都變成一條直線， Cath的招牌開懷傻笑，還有Mischa帶著感動的微笑，都可見他們對於這次合作甚感滿意。睇完MV後，Phil即表示：「Mischa向來比較Cool，我好少見佢笑，透過《藝術 與 科學》先可以見咁多。」

Cath也透露MV裡的眼神對接，其實在事前都有練習過，她說：「一開頭係有Design咗，邊啲位要望一望，但後來投入去唱都冇太理，反正都熟練去表露出嚟。」現在成品終於面世，Phil笑言：「而家真係出咗街，第一次真係鬆一口氣，都OK喎！」至於精益求精的Mischa則表示：「我嘅表情管理要再做好啲。」



這次日本之旅亦有前往富士山一帶拍攝宣傳用物料，他們在活動上亦有分享當中趣聞，隨後，Mischa唱出同樣由Phil創作的《難道我還未夠難》。

而Cath則演繹了今年入圍香港電影金像獎最佳電影歌曲《日光漂白》，至於Phil，他除了首度公開演繹10周年版本《高山低谷》外，在活動尾聲，他更宣布將於4月底舉行3年來首個Mini Live。