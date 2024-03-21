高鐵優惠｜1折高鐵車票香港往福田　每日早上8時準時開搶【附優惠碼】

▲ Klook推1折高鐵車票香港往福田，每日早上8時開搶！

復活節和清明節假期將至，不少人都會北上來個短線旅行！深圳福田鄰近香港，是港人北上的長期熱門目的地，為了讓大家可以節省旅費，過一個開心的假期，Klook現正推出香港往福田的高鐵車票1折優惠，每日早上8時開搶！計劃北上的大家千萬不要錯過喇！

最新影片推介：

香港往福田1折高鐵車票

由即日起至3月24日，Klook推出高鐵車票優惠，每日早上8時輸入優惠碼【HSR90FUTIAN】便可以1折優惠訂購香港往深圳福田的高鐵車票，最多可減$67.5，名額有限，先到先得，而每人只可用一次。若然當日名額已滿，所領取的優惠碼亦會失效，到時大家可以等待明日再搶，因為網站每日8時便會更新優惠名額！大家不妨試試手運，搶票復活清明節時北上。

高鐵車票$30折扣優惠

未能搶到1折車票的大家亦毋須灰心，Klook亦推出其他優惠，只要於平台訂購高鐵車票滿$400或以上，及輸入指定優惠碼【HSR30OFF】，即可享$30折扣優惠，每人最多可使用2次優惠直至額滿為止。

高達HK$245優惠碼及Payme優惠

於平台購買全線活動滿$500或以上，輸入指定優惠碼即可分別享有$25、$70、$150的折扣優惠。若選擇以Payme付款，大家可逢星期一及星期五凌晨搶減$50或$80的優惠劵，消費金額滿$500及$1000或以上即可使用。

Klook高鐵車票優惠

香港往福田高鐵車票1折優惠碼：

HSR90FUTIAN

高鐵車票$30折扣優惠碼（滿$400或以上可用）：

HSR30OFF

高鐵車票$25折扣優惠碼（滿$500或以上可用）：

EASTERJOY25

高鐵車票$70折扣優惠碼（滿$1200或以上可用）：

EASTERJOY70

高鐵車票$150折扣優惠碼（滿$2500或以上可用）：

EASTERJOY150

訂購網址：【按此】

TOPick學生進步獎2024現正接受申請：https://tinyurl.com/progresstpartx

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick Whatsapp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

責任編輯：王明芳