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家庭悲劇︱外遊10日獨留女嬰在家餓死　狠母謀殺罪成判終身監禁

兒童健康 16:18 2024/03/21

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外遊10日獨留女嬰在家餓死，狠母謀殺罪成判終身監禁。（iStock圖片）

美國俄亥俄州一名32歲單親媽媽育有兩名女兒，去年出遊度假10日，獨留只有16個月大的女兒在家，最終導致女兒嚴重脫水、活活餓死。法庭日前宣判該名母親謀殺及危害兒童罪成，被判處終身監禁。

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出遊度假10日獨留女兒在家

根據外媒報道，該名32歲的媽媽坎德拉里奧（Kristel Candelario）育有兩名女兒，去年6月6日，她將年僅16個月大的幼女賈琳（Jailyn）獨留在家，攜同大女前往底特律和波多黎各度假，10天後回家，發現在嬰兒圍欄內的賈琳沒有呼吸，於是立即報警，救援人員到場後證實賈琳嚴重脫水，當場死亡。

檢察官表示，孩子被發現時躺在沾滿尿液和糞便的毯子上。根據驗屍報告顯示，賈琳死於飢餓和嚴重脫水。

被告外遊期間曾在社交平台上載打卡相。（Facebook圖片）

被告稱患抑鬱：每日祈求寬恕

坎德拉里奧上月承認一項謀殺及危害兒童罪。法庭日前審判案件，坎德拉里奧求情時表示，對失去孩子感到非常痛苦，事發後一直受抑鬱症等心理健康問題折磨，每天都祈求寬恕。

不過，控方指坎德拉里奧早有前科，過去亦曾獨留女兒在家中2日。法官讉責坎德拉里奧將女兒獨留在家中，期間沒有提供食物和水，形容行為是「終極的背叛」（The ultimate betrayal），法官對坎德拉里奧說，「你讓賈琳困在嬰兒圍欄內，你也應該在沒有自由的牢房裡度過餘生」、「唯一的區別是，監獄至少會提供食物和水」。坎德拉里奧最終被判處終身監禁，不得假釋。

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責任編輯︰王明芳

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