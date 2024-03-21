【司法覆核】美聯指競委會拒批「寬待」不合理　高院排期8.8司法覆核聆訊

▲ 美聯指競委會拒批「寬待」不合理，高院排期8.8司法覆核聆訊。（資料圖片）

競爭事務委員會早前入稟指美聯集團（01200）、旗下公司及高層 涉合謀定價，協議定新盤最低實收佣金，違反《競爭條例》，要求施加罰款及撤銷董事資格，中原集團因獲簽訂「寬待政策」協議而不被提告。美聯一方日前入稟申司法覆核，指比中原更早提出申請惟被拒，要求推翻決定。案件今（21日）於競爭事務審裁處（高院）作案件管理聆訊。庭上透露法官日前已書面批准司法覆核許可申請，聆訊排期於8月8日進行，預計需時2天。

申請人競爭事務委員會（競委會）：8名答辯人為美聯物業代理有限公司、香港置業（地產代理）有限公司、美聯集團有限公司、5名高層為美聯集團董事總經理兼執行董事黃靜怡；美聯物業住宅部行政總裁（港澳）布少明；美聯物業住宅部港島區董事李頌賢；美聯物業住宅部營運總監張子存，及美聯旗下香港置業行政總裁馬泰陽。

競委會一方表示，法官高浩文日前已就答辯人申請司法覆核批出許可，雙方預計聆訊需時2天，屆時法官亦可一併處理永久終止聆訊申請。

競委會一方認為，本案應同步進行，要求審裁處主任可續就本案作指示，要求答辯方先呈交書面回應，若待司法覆核完結後才處理本案，將浪費大量時間。答辯一方則認為，若司法覆核及永久終止聆訊申請最終獲批，答辯方期間仍須就訴訟呈交回應，屬浪費各方及法庭時間。

審裁處主任、法官夏利士就答辯一方之司法覆核申請，訂於2024年8月8 日聆訊，預計需時2天，由法官高浩文處理。至於本案審訊日期，暫定於2025年8月25日至9月12日，預計審訊需時3周，由法官夏利士主審，待司法覆核案件完結後，再就本案訂出下一次案件管理聆訊。

首3名答辯人日前入稟高院申請司法覆核，質疑較中原集團早7周就《寬待政策》提出申獲「寬待」惟被拒，質疑競委會決定不合理，以及有違「先到先得」政策原則，要求法庭推翻決定，並聲明答辯人具資格提出申請，以及要求永久終止聆訊。競委會早前於記者會提及，於調查過程期間，中原申請《寬待政策》，並簽訂寬待協議，故此是次入稟並不涉及中原。

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記者：林育慧