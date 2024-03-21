【黎智英案】李宇軒稱曾邀英國議員來港監察區選　陳方安生及李柱銘提及香港民主

▲ 壹傳媒創辦人黎智英。（資料圖片）

壹傳媒創辦人黎智英涉違《港區國安法》，黎及《蘋果日報》（下稱《蘋果》） 3間公司否認串謀勾結外國勢力罪等共3罪，案件今（21日）於西九龍裁判法院（暫代高等法院）續審。12港人案被告之一的李宇軒供稱，「攬炒巴」曾要求李邀請英國上議院議員Lord David Alton（Lord Alton）等人來港監察2019年區議會選舉，當時前政務司司長陳方安生及前民主黨主席李柱銘，曾向Lord Alton及英國保守黨人權委員會委員裴倫德（Luke de Pulford）講述香港民主情況，Lord Alton及裴倫德則表示會盡量就此引起關注。

案件今踏入第50天審訊，第4位從犯證人、12港人案被告之一的李宇軒第7天出庭作供，副刑事檢控專員周天行代表控方作主問。

控方引述李與同案被告陳梓華的WhatsApp 對話，問及當中提及的「Mark」及「Backer」是誰。李供稱，「Mark」是指被告黎智英的助手Mark Simon，「Backer」則未知是誰，只知道是替眾籌墊支的人，又指陳曾稱Mark Simon曾要求不要提及「Backer」及JD團隊，而李亦跟隨陳的意思。

控方又問及為何陳稱不要提及JD團隊，李供稱，當時美國斯科特（Rick Scott）有意參選美國總統，因此陳梓華提示他們，協助Rick Scott參選，故避免提及眾籌，以免違反相關選舉規則，陳亦打算將李轉型負責國際遊說。

李另供稱，2019年11月區議會選舉期間，「攬炒巴」劉祖廸的團體開始由登報轉型為其他活動，並開始聘用名為「White House」的顧問公司，他們曾表示英國上議院議員Lord Alton打算來港監選，但希望獲香港組織邀請，於是李以「香港故事」名義發出邀請，劉一方亦找來更多人士來港監選。李指曾就此事與陳商討，陳對此表示支持，希望李藉此擴展人脈。

李續指，約於監察活動的最後一天，他與Lord Alton 、英國保守黨人權委員會委員裴倫德（Luke de Pulford）、前政務司司長陳方安生、前民主黨主席李柱銘等人，曾於W酒店進行會議。李供稱，當時他與陳方安生和李柱銘，曾向Lord Alton及裴倫德講述當時香港民主情況，Lord Alton及裴倫德則表示會盡量就此引起關注。

控方又問及為何Mark Simon 曾於監選前轉帳50萬元予李，李供稱，因於舉辦監選前，他曾因資金短缺而向陳尋求協助。李供稱，由於早前「G攬」眾籌時，Mark Simon 需要將收取籌款轉帳信托基金，信托基金則是提供監選款項，故李事後毋須歸還50萬元予Mark Simon。

聆訊今午（21日）續。

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記者：梁錦麟