【應用科學大學】都大成全港首間應科大學　校內設聯盟秘書處運用1億啟動金、擬增辦航運課程

▲ 教育局、學術及職業資歷評審局，以及都會大學今早（21日）聯合舉辦首間應用科學大學成立儀式。（陳靜儀攝）

都會大學獲教育局批准，成為本港首間應用科學大學。教育局今日（21日）聯同都大，以及香港學術及職業資歷評審局舉行成立儀式，教育局局長蔡若蓮指，都大在管治及教學等方面符合要求，其職專課程亦獲得業界認可。都大未來計劃推出體育、酒店及航運管理等應用學位課程，並在校內設立應科大聯盟秘書處，宣傳應科大，推動職專發展。

蔡若蓮今早致辭表示，有幸見證「職業專才教育新里程」，肯定都大在管治質素、教學環境等方面符合要求，同時其職專課程獲得業界認可。她續指，局方會繼續鼓勵合適院校，按公布要求規劃院校發展藍圖，以申請成為應用科學大學。

都大校長林群聲表示，都大成為本港首間應科大是改善大眾對職專教育看法的「好開始」，日後會在大學基礎上，加入專業應用元素，並計劃增加酒店、物流及航空相關範疇的應用學位課程，盼培育飛機師及飛機工程師，但會同時保留應用科學領域以外課程，如語言、哲學等學科，確保大學達致全面發展。

政府將預留1億元啟動資金，支援有潛質的專上院校成立「應用科學大學聯盟」，教育局指，會設立委員會審視撥款、工作計劃，確保資金用得其所；初步預料足以應付5至10年開支。林群聲亦指，都大會在校內設立應科大聯盟秘書處，暫時保管資金，並強調會妥善運用資金推動應科大發展，「並非宣傳大學（都大），而是應科大」，以及將外國成功經驗帶到香港。

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記者：梁凱婷

