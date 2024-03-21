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矯枉過正｜27歲自律女生奉行168斷食4年　生膽石需切除整個膽囊慨嘆：自律變自虐

保健美顏 17:30 2024/03/21

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【168斷食/健身/減肥】擁有健康體魄才是人生最大的財產。一名內地女生透過同事開始接觸「168斷食法」，一直以完美體態和健康為目標，4年來自律生活。沒想到如此健康的生活方式，卻暗藏長膽結石的風險，讓她悔不當初。

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該名27歲內地女Rui在內地社交平台「小紅書」上，分享自己患膽結石的原因與多年管控飲食有關。4年前，Rui初出茅廬，在大企業實習期間認識了一班自律的同事，開始健身和管控飲食。當時她看著同事們標準的身材和體態，讓她很羨慕，決定一同奉行「168斷食法」。

30多歲的他們告訴我，帶著飢餓感入睡讓每一個夜晚沒有負罪感。

嚴格遵從168斷食 自虐當成自律

到2022年，Rui正式投身社會工作，那時候的她非常自律，每天跟隨「168斷食法」，起初由早上9時到5時進食，後來因為工作加班頂不住飢餓感，改為中午12時吃到8時。平日下班經常自己買菜做飯，「橄欖油都嚴格按克來計算」，平日完全不碰重油重辣的食物。多年來亦不吃自助餐，堅持每餐7分飽。

她有時會空腹晨跑10多公里，早上運動後的早餐一定是燕麥片配蛋白粉的組合。起初，Rui坦言很辛苦，「晚上總是餓得睡不著」。但後來，她慢慢發現對於飢餓感的忍耐力越來越強，空腹運動或健身過後居然覺得不餓，甚至會有種吃不下的感覺。

起初的忍耐是痛苦的，到身體開始習以為常這種忍耐，我錯把自虐當成自律。

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生膽石揭飲食習慣惹禍

沒想到剛過27歲生日就傳來噩耗，醫生診斷她有膽結石需要切除整個膽囊。醫生解釋，長膽結石的原因很大可能是與她「不規律飲食開始」。看過Rui平日的飲食餐單後，醫生一語道破，指她備餐時忽略了油份就是長膽結石的關鍵原因，

他說，「年輕人，你啊，油吃少了」。

確診當下猶如當頭棒喝，Rui覺得非常諷刺，明明自己一直很自律健身維持健康體魄，經常參加馬拉松等長跑比賽，平日亦會看養生類的書籍，研究健康知識，到最後卻招來「自律的懲罰」。她後悔以前因為太自律而對身體造成不可逆轉的負擔，為了完美體態而忽略營養均衡，提醒其他正在「168」的健身人士要審視自己的日常餐點，

或許不是每個人都適合168，還在輕斷食的朋友們，你們的膽囊還好嗎？

6大飲食調整改善膽結石

台灣營養師高敏敏在其Facebook專頁中指出，膽結石是其中一種無聲疾病，不少人都是難忍劇痛去求診才知道自己有膽結石，否則可能一輩子都不知道自己患病。高敏敏建議6大飲食調整改善膽結石：

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她又拆解以下膽結石高風險人士，需要定期檢查：

  • 1. 喜歡吃重油
  • 2. 肝硬化、酒精性肝病
  • 3. 急速減重者
  • 4. 長期斷食者
  • 5. 兩餐隔太久
  • 6. 肥胖者
  • 7. 糖尿病
  • 8. 停經後女性

高敏敏提醒大家，正餐之間不要相隔太久，如果膽囊長時間沒有收縮就容易造成膽汁堆積及結石，同時建議大家最好每年定期做一次腹部超聲波檢查；如果感到有莫名腹痛、胃痛、吃胃藥後未見好轉時，請及早尋求專科醫生診斷。

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責任編輯：羅嘉欣

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