一個好人︱港媽患癌被斷言時日無多　13年間無私照顧32名寄養孩子：用愛幫助他人

▲ 抗癌勇士龔黃螢敏（Linda）收養逾30名寄養嬰兒。

【一個好人/寄養家庭/抗癌勇士/癌症】TVB全新綜藝節目《一個好人》由林子善及江美儀走進社會尋找好人好事，節目日前播出的一集，林子善拜訪抗癌勇士龔黃螢敏（Linda）。她曾經患癌在鬼門關徘徊，堅持奮力抗癌至今15年，「醫生冇講過好返，倒不如盡力去幫人，做開心的事」，多年來她不但開設「愛心二手站」，轉贈物資予有需要人士，更已收養逾30名寄養嬰兒，她擁有一顆大愛的心，值得讓人學習和敬佩。

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一個好人︱患兩種癌症生命倒數

Linda曾接受TOPick訪問時透露，於2009年4月確診患上乳癌及甲狀腺癌，當時最掛心的只是就讀高小至初中的兩名女兒及一名兒子，抗癌首年是全家最難熬的日子，每天忙著去做手術、化療、電療和標靶治療，但再艱難的時間都捱過去了。

抗癌至今15年，她近日接受TVB節目《一個好人》訪問，表示現時仍在接受標靶治療，「我都唔知自己仲有幾多日子，醫生冇講過我已經好返，唔會畀我停打標靶藥，不如我用自己能力去做開心嘅事」。

一個好人︱13年間照顧32名寄養孩子

人生總會有高低跌宕，當Linda以為自己走到盡頭時，沒想到才是生命的另一個開始。她曾對三名子女說，希望他們做一個幫助他人的好人，於是她身體力行以第一身去幫人，由2011年開始加入寄養家庭，接待第一個嬰兒，「他們都是初生嬰兒，父母多數是吸毒、虐兒、入獄、精神病等，看著欠缺愛的小生命，我們不得不給予更大的愛」。

Linda一家至今已收養過32名可愛小寶寶，收養生活令他們一家都變得不一樣，「由接待第一個小朋友開始，正能量、愛心同歡笑充斥整個屋企，係BB令到我哋龔家走出哀傷」。她坦言，自己只是普通人，並不是很偉大，只因為嬰兒很可憐，願意付出無限的愛照顧他們。

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別人看到嬰兒，會問他的名字、姓氏，Linda直言，每一名孩子來到龔家，就是姓龔，她都視如己出，「我們會帶孩子到主題樂園、見不同朋友，盡量讓他感受愛」。

育有一女的林子善在節目中亦相當感觸，眼泛淚光的表示，「自從我個女出世之後，佢將我嘅眼光爆開咗，佢哋唔係一個貨物，佢係一個生命，點可以生咗佢出嚟，咁唔負責就抌低佢，喺我字典係唔容許」。

一個好人︱創辦「愛心二手站」幫助基層

因為當寄養家庭，Linda收到很多物資，她亦產生另一個助人的想法，創立結合環保與助人理念的「愛心二手站」。她整理和收集物資後，再轉贈他人，同時聘請SEN或弱勢人士當店員，讓他們學習職場技能及賺取薪金。

Linda多年來透過自身患癌經歷勉勵同路人，更參與義工服務，積極的人生態度，令她屢獲認同，曾獲社會福利署義工金獎、婦女愛心大使、十大再生勇士等，無私大愛的精神，實在值得大眾尊敬和學習。

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責任編輯：王明芳