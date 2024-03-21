東九龍文化中心「白花海」惹議　當局視察後蓋帆布了事？

▲ 東九文化中心樓梯的白花海已被帆布遮蓋。（TOPick記者攝）

基本法23條立法獲立法會全票通過之際，東九龍文化中心外的階梯卻出現一片「白花海」，遭網民熱議，話聯想到白事。據聞，當局昨已急急派人到現場視察「拆彈」。如何拆？今早TOPick記者到場時，發現這片白花海已被蓋上綠色帆布。

這片LED花海佈置，其實是觀塘區議會設置富有地區特色的「打卡點」之一，3月26日晚舉行亮燈儀式，展期3個月。市民多一個打卡點本是好事，不過未知是否因為布置問題，有網民看到這片花海卻聯想到白事。

九龍東立法會議員鄧家彪昨日話，可能是因為未開燈，所以出現此聯想，建議不如先開燈看看效果，若市民不喜歡，再檢視是否縮短展期，亦可微調布局擺位。鄧家彪透露，民政處關心市民感受，昨知悉網上有討論後即派人去觀察。

如何拆解？昨晚試燈，白花海變藍花海，網民似乎都不太認可效果，形容是「殯儀藍」，當局最終選擇先用帆布覆蓋，未知何時可重見天日。

觀塘區議員張琪騰回應網媒查詢時就話，民政處知道該裝置在網上引起討論，已聯絡承辦商調整，但26日的亮燈儀式應會推遲。

其實，2016年中環海濱亦曾現LED白玫瑰花海，不過當時未惹白事的遐想，鄧家彪估計，可能因為東九文化中心近民居，或令市民有聯想，加上中環海濱有草地，兩處擺放效果不同。

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