  • 21°C
香港時間 : 2024321日 (週四) 19:49
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 超市大搜查 新手爸媽 婚後事 癌症殺手 中一面試 COLLAR 區區有好校 名校專區 高才通 會員有獎
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

東九龍文化中心「白花海」惹議　當局視察後蓋帆布了事？

政治 18:39 2024/03/21

分享：

分享：

熱門 超市大搜查 新手爸媽 婚後事 癌症殺手 中一面試 COLLAR 區區有好校 名校專區 高才通 會員有獎

東九文化中心樓梯的白花海已被帆布遮蓋。（TOPick記者攝）

基本法23條立法獲立法會全票通過之際，東九龍文化中心外的階梯卻出現一片「白花海」，遭網民熱議，話聯想到白事。據聞，當局昨已急急派人到現場視察「拆彈」。如何拆？今早TOPick記者到場時，發現這片白花海已被蓋上綠色帆布。

這片LED花海佈置，其實是觀塘區議會設置富有地區特色的「打卡點」之一，3月26日晚舉行亮燈儀式，展期3個月。市民多一個打卡點本是好事，不過未知是否因為布置問題，有網民看到這片花海卻聯想到白事。

九龍東立法會議員鄧家彪昨日話，可能是因為未開燈，所以出現此聯想，建議不如先開燈看看效果，若市民不喜歡，再檢視是否縮短展期，亦可微調布局擺位。鄧家彪透露，民政處關心市民感受，昨知悉網上有討論後即派人去觀察。

如何拆解？昨晚試燈，白花海變藍花海，網民似乎都不太認可效果，形容是「殯儀藍」，當局最終選擇先用帆布覆蓋，未知何時可重見天日。

觀塘區議員張琪騰回應網媒查詢時就話，民政處知道該裝置在網上引起討論，已聯絡承辦商調整，但26日的亮燈儀式應會推遲。

其實，2016年中環海濱亦曾現LED白玫瑰花海，不過當時未惹白事的遐想，鄧家彪估計，可能因為東九文化中心近民居，或令市民有聯想，加上中環海濱有草地，兩處擺放效果不同。

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick Whatsapp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

撰文 : 傅流螢

相關文章

日夜繽紛怎麼搞？　油尖旺有「好蹺」
08:00 2024/01/12
日夜繽紛怎麼搞？　油尖旺有「好蹺」
【日夜繽紛】18區活動未來數月陸續推出　陳國基︰現在最重要是令大家有愉快生活
17:32 2024/01/28
【日夜繽紛】18區活動未來數月陸續推出　陳國基︰現在最重要是令大家有愉快生活
【日夜繽紛】九龍城下月辦「美食潑水泰繽紛」　區議員關注安全問題
23:07 2024/03/15
【日夜繽紛】九龍城下月辦「美食潑水泰繽紛」　區議員關注安全問題

你可能感興趣

日夜繽紛怎麼搞？　油尖旺有「好蹺」
08:00 2024/01/12
日夜繽紛怎麼搞？　油尖旺有「好蹺」
【日夜繽紛】18區活動未來數月陸續推出　陳國基︰現在最重要是令大家有愉快生活
17:32 2024/01/28
【日夜繽紛】18區活動未來數月陸續推出　陳國基︰現在最重要是令大家有愉快生活
【日夜繽紛】九龍城下月辦「美食潑水泰繽紛」　區議員關注安全問題
23:07 2024/03/15
【日夜繽紛】九龍城下月辦「美食潑水泰繽紛」　區議員關注安全問題
觀塘區 九龍東 東九文化中心 區議會 鄧家彪 文娛藝術 觀塘 立法會 廿三條立法 基本法

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載