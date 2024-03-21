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【港鐵文物】宋皇臺站「宋元文物展」重開　明起展出新一批500件文物

社會 16:13 2024/03/21

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宋皇臺出土宋元文物「聖山遺粹」及「宋皇臺與海上貿易」展覽。(朱永倫攝)

港鐵宋皇臺站「聖山遺粹」將於明日(22日)重新開放參觀，展出超過500件興建該站時發現的出土文物，包括宋元時期龍泉窰系青瓷、青白及淺青釉瓷、文房用具、建築構件、銅幣等，大部分為首次展出。

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由古物古蹟辦事處策劃，設於港鐵宋皇臺站的「聖山遺粹」展覽完成更新工作，展覽自2021年6月展出以來首次更新，除更新原有的「宋皇臺出土宋元文物展」的文物外，還新增「宋皇臺與海上貿易」，共展出超過500件興建宋皇臺站時發現的出土文物，包括宋元時期龍泉窰系青瓷、青白及淺青釉瓷、文房用具、建築構件、銅幣、香爐、墨書銘陶瓷器等，大部分為首次展出。

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「宋皇臺與海上貿易」部分展出從宋皇臺出土的浙江龍泉窰的青瓷、福建窰口的黑釉盞及梅瓶等中國外銷陶瓷，不少器物上都印有文字或墨書陶文，是研究宋代海上絲綢之路的珍貴資料。

展覽亦利用二維碼，以文字、圖片和語音導賞介紹宋人的生活，例如飲茶、鬥茶、焚香、文人生活、建築、貨幣、物流運輸等，參觀市民掃描附於展櫃的二維碼，可了解宋代香港的生活風貌。

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